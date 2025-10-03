हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'

बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'

Bareilly News: बरेली हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है. वहीं, मौलाना एहसान रजान खान ने मुस्लिमों से नमाज के बाद शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस जाने की अपील की है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत दरगाह के सबसे वरिष्ठ मौलाना एहसान रजान खान ने जिले में जारी तनाव के बीच शांति कायम करने के प्रयास के तहत स्थानीय मुस्लिमों से शुक्रवार की नमाज के बाद शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस जाने की अपील की है.

पिछले सप्ताह शुक्रवार की नमाज के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए बृहस्पतिवार को यह अपील की गई जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद हर मुस्लिम को अपने घरों की ओर लौटना होगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें.

लोगों को अफवाहों से बचने की अपील

आला हजरत दरगाह को सुन्नी इस्लाम के बरेलवी संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और यह उस क्षेत्र में काफी प्रभाव रखता है. यह अपील ऐसे समय में की गई है जब 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर करीब 2,000 लोग एकत्रित हुए थे.

“आई लव मोहम्मद” पोस्टर विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन रद्द किए जाने के बाद अशांति पैदा हुई थी जिसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ टकराव और पथराव की घटना हुई. इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान तौकीर खान द्वारा किया गया था.

जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस

इस घटना के बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई में 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सीसीटीवी के आधार पर दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही हैं. 

बरेली में पिछले जुमे को हुई हिंसा को देखते हुए आज प्रशासन भी हाई अलर्ट पर हैं. गुरुवार दोपहर से ही पूरे इलाके में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ़्लैग मार्च भी किया था. जुमे की नमाज तो देखते हुए इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. 

सीएम योगी ने इन्हें बताया आज की ताड़का और शूर्पनखा, कहा- आज भी मौजूद हैं राक्षसी ताकतें 

Published at : 03 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी सना मीर ने कश्मीर को लेकर क्या कह दिया, मचा बवाल! अब बोलीं- 'मेरे दिल में...'
पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी सना मीर ने कश्मीर को लेकर क्या कह दिया, मचा बवाल! अब बोलीं- 'मेरे दिल में...'
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
बिहार
'आई लव मोहम्मद' बैनर बवाल के बीच बोले तेज प्रताप यादव- 'मेरे घर में कुरआन शरीफ...'
'आई लव मोहम्मद' बैनर बवाल के बीच बोले तेज प्रताप यादव- 'मेरे घर में कुरआन शरीफ है, पैगंबर का सम्मान करता हूं'
बॉलीवुड
SSKTK Vs Kantara Chapter 1:'कांतारा चैप्टर 1' के आगे फिकी रही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शुरुआत, दोनों के कलेक्शन में जमीन-आसमान का अंतर
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और 'कांतारा' में से किसका पहले दिन बजा डंका? जानें ओपनिंग डे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी सना मीर ने कश्मीर को लेकर क्या कह दिया, मचा बवाल! अब बोलीं- 'मेरे दिल में...'
पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी सना मीर ने कश्मीर को लेकर क्या कह दिया, मचा बवाल! अब बोलीं- 'मेरे दिल में...'
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
बिहार
'आई लव मोहम्मद' बैनर बवाल के बीच बोले तेज प्रताप यादव- 'मेरे घर में कुरआन शरीफ...'
'आई लव मोहम्मद' बैनर बवाल के बीच बोले तेज प्रताप यादव- 'मेरे घर में कुरआन शरीफ है, पैगंबर का सम्मान करता हूं'
बॉलीवुड
SSKTK Vs Kantara Chapter 1:'कांतारा चैप्टर 1' के आगे फिकी रही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शुरुआत, दोनों के कलेक्शन में जमीन-आसमान का अंतर
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और 'कांतारा' में से किसका पहले दिन बजा डंका? जानें ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
दशहरा पर राजस्थान में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, जला 233 फुट ऊंचा रावण, कोटा के नाम एक और उपलब्धि
दशहरा पर राजस्थान में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, जला 233 फुट ऊंचा रावण, कोटा के नाम एक और उपलब्धि
यूटिलिटी
मोबाइल से भी भर सकते हैं गाड़ी का चालान, मिनटों में ऐसे हो जाएगा पेमेंट
मोबाइल से भी भर सकते हैं गाड़ी का चालान, मिनटों में ऐसे हो जाएगा पेमेंट
शिक्षा
नई शिक्षा नीति का असर, क्या अब बिना कोचिंग Crack होगा JEE और NEET?
नई शिक्षा नीति का असर, क्या अब बिना कोचिंग Crack होगा JEE और NEET?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget