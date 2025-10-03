बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'

उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत दरगाह के सबसे वरिष्ठ मौलाना एहसान रजान खान ने जिले में जारी तनाव के बीच शांति कायम करने के प्रयास के तहत स्थानीय मुस्लिमों से शुक्रवार की नमाज के बाद शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस जाने की अपील की है.

पिछले सप्ताह शुक्रवार की नमाज के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए बृहस्पतिवार को यह अपील की गई जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार की नमाज के बाद हर मुस्लिम को अपने घरों की ओर लौटना होगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें.

लोगों को अफवाहों से बचने की अपील

आला हजरत दरगाह को सुन्नी इस्लाम के बरेलवी संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और यह उस क्षेत्र में काफी प्रभाव रखता है. यह अपील ऐसे समय में की गई है जब 26 सितंबर को शुक्रवार की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर करीब 2,000 लोग एकत्रित हुए थे.

“आई लव मोहम्मद” पोस्टर विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन रद्द किए जाने के बाद अशांति पैदा हुई थी जिसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ टकराव और पथराव की घटना हुई. इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान तौकीर खान द्वारा किया गया था.

जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस

इस घटना के बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई में 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सीसीटीवी के आधार पर दूसरे आरोपियों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही हैं.

बरेली में पिछले जुमे को हुई हिंसा को देखते हुए आज प्रशासन भी हाई अलर्ट पर हैं. गुरुवार दोपहर से ही पूरे इलाके में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ़्लैग मार्च भी किया था. जुमे की नमाज तो देखते हुए इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

सीएम योगी ने इन्हें बताया आज की ताड़का और शूर्पनखा, कहा- आज भी मौजूद हैं राक्षसी ताकतें



