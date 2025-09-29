हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमौलाना तौकीर रजा के घर से पुलिस को पेट्रोल बम और अवैध हथियार बरामद, FIR में कई बड़े खुलासे

मौलाना तौकीर रजा के घर से पुलिस को पेट्रोल बम और अवैध हथियार बरामद, FIR में कई बड़े खुलासे

Bareilly News: भीड़ ने तौकीर रजा के कथित बयान का हवाला देते हुए नारेबाजी शुरू की- ‘मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, इसके बाद ही भीड़ बेकाबू हो गयी थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते शुक्रवार 26 सितम्बर को I Love Muhammad  कैंपेन के नाम पर हुई हिंसा एक सोची-समझी साजिश थी. पुलिस FIR में खुलासा हुआ है कि IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान आरोपी नंबर वन हैं. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए थे कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिसवालों की हत्या ही क्यों न करनी पड़े और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है.

पुलिस ने तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 FIR में 2000 से अधिक लोग नामित हैं. हिंसा में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए. पुलिस ने शहर में इंटरनेट 48 घंटे के लिए बंद कर दिया.

तौकीर रजा ने भीड़ को उकसाया

बता दें कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आला हजरत दरगाह और तौकीर रजा के आवास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे. सभी 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर लेकर मार्च निकालने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति न देने पर प्रदर्शन रद्द कर दिया. भीड़ में से कुछ ने ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा’ जैसे उग्र नारे लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

भीड़ ने तौकीर रजा के कथित बयान का हवाला देते हुए नारेबाजी शुरू की- ‘मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहें इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़ी और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है.’ इसके बाद भीड़ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उग्र हो गई. कोतवाली क्षेत्र, अलमगीरपुर, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार और बनसमंडी में दुकानें बंद हो गईं, वाहनों पर पथराव हुआ.

पेट्रोल बम और हथियारों से पुलिस पर हमला

इस मामले में पुलिस FIR की मानें तो प्रदर्शन में अपराधियों को पहले से बुलाया गया था. IMC प्रमुख तौकीर रजा, उनके सहयोगी नदीम और अन्य पदाधिकारियों ने साजिश रचकर हिंसा को अंजाम दिया. भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की, जिसमें जान से मारने का इरादा साफ था. सिपाहियों के डंडे छीने, वर्दी के बैच नोचे गए. कांच की बोतलों में भरे पेट्रोल बम फेंके गए, जिससे कई पुलिसकर्मी झुलस गए. यही नहीं धारदार हथियारों से भी हमला किया गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद

हिंसा के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था. डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इसे पूर्वनियोजित साजिश बताया, जो पश्चिमी यूपी में शांति भंग करने और राज्य की विकास योजनाओं को पटरी से उतारने का प्रयास था.

तौकीर रजा भेजे गए जेल, अभी बढेंगी गिरफ्तारियां

बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि तौकीर रजा सहित 8 आरोपी जेल भेजे गए. 90-95% लोग शांतिपूर्ण थे, लेकिन उपद्रवी तत्वों ने कानून-व्यवस्था भंग की. वहीं प्रशासन ने तौकीर रजा और उसके करीबियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है. जिसमें तौकीर रजा के करीबी नफीस की मार्केट सील होगी, नगर निगम आज दोपहर तीन बजे तक दुकानदारों को मार्केट खाली करने का नोटिस दिया है. तीन साल से मार्केट सील होने का नोटिस जारी हो रहा है.

Published at : 29 Sep 2025 02:47 PM (IST)
UP NEWS Taukir Raza Bareilly News
