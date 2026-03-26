बरेली में नोएडा जैसा कांड! सैटेलाइट बस अड्डे के पास खुले नाले में बहा युवक, 17 घंटे बाद भी लापता

जिस तरह नोएडा में खुले नाले में गिरने की घटनाएं सामने आई थीं, बारादरी थाना क्षेत्र स्थित सैटलाइट बस अड्डे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां नाले में गिरा युवक 17 घंटे बाद भी लापता है. खुले नाले में गिरने के बाद एक युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है. यह घटना देर रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद से प्रसाशन युवक को ढूंढ़ने में लगी है.

17 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक नाले के किनारे बैठा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरे नाले में जा गिरा और तेज बहाव में बह गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ ही क्षणों में नजरों से ओझल हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक के गिरने की पुष्टि होती है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंच गईं और तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. रातभर चले अभियान में जेसीबी मशीनों की मदद से नाले की सफाई और तलाशी ली गई, लेकिन 17 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल सका है.

नोएडा जैसी घटनाओं के बाद भी शहरों में नालों का सुधार नहीं

नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि युवक की तलाश लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है और न ही किसी परिजन ने संपर्क किया है. जरूरत पड़ने पर सर्च अभियान को आगे के इलाकों तक बढ़ाया जाएगा.

नोएडा जैसी घटनाओं के बाद भी यदि शहरों में खुले नालों को लेकर सुधार नहीं होता, तो इस तरह के हादसे दोहराए जाते रहेंगे. बरेली की यह घटना भी नगर निगम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता युवक को ढूंढना है.