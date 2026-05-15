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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKanpur News: 'स्कूल का काम पूरा होने तक नहीं पहनूंगा कपड़े-चप्पल', शिलान्यास विवाद पर अमिताभ बाजपेई ने खाई कसम

Kanpur News: 'स्कूल का काम पूरा होने तक नहीं पहनूंगा कपड़े-चप्पल', शिलान्यास विवाद पर अमिताभ बाजपेई ने खाई कसम

UP News In Hindi: कानपुर के परमट इलाके में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई एक सरकारी स्कूल का शिलान्यास करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भारी पुलिस बल ने उन्हें शिलान्यास स्थल पर जाने से रोका दिया.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 15 May 2026 06:06 PM (IST)
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कानपुर के परमट इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है. स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेई ने स्कूल को तुड़वाकर उसके पुनर्निर्माण का फैसला लिया था. इसके लिए 15 मई को शिलान्यास कार्यक्रम तय किया गया था. हालांकि इस स्कूल के ठीक सामने बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी का मकान है.

विधायक को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात

बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी ने सांसद रमेश अवस्थी के कोटे से स्कूल में एक कमरा बनवाने का प्रस्ताव दिया था, जिसका शिलान्यास 14 मई को सांसद रमेश अवस्थी द्वारा किया जाना था. लेकिन विवाद बढ़ता देख सांसद ने शिलान्यास कार्यक्रम से दूरी बना ली और कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया. वहीं इस पूरे विवाद के पीछे बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी की प्रतिष्ठा का सवाल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके घर के सामने समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेई शिलान्यास करना चाहते हैं, जो उन्हें मंजूर नहीं है.

इसी को देखते हुए इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेई 15 मई को सुबह 11 बजे स्कूल के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करने जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके काकादेव स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है ताकि विधायक को शिलान्यास स्थल तक जाने से रोका जा सके.

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स्कूल का काम न होने तक विधायक नहीं पहनेंगे कपड़े-चप्पल

इस पूरे मामले पर विधायक अमिताभ बाजपेई का कहना है कि वह हर हाल में शिलान्यास करने जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें मौके पर जाने से रोकती है तो वह वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे. सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुआ कहा कि एक विधायक को उसके ही क्षेत्र में काम करने से रोक गया और उसके द्वारा आयोजित हवन-पूजन कार्यक्रम को भी नहीं होने दिया. विधायक अमिताभ ने अपने ही घर पर शिलान्यास का कार्यक्रम किया और कसम खाई है कि जब तक स्कूल का काम नहीं हो जाता तब तक, वे ऊपर ना कपड़ा पहनेंगे और ना ही नीचे चप्पल पहनेंगे.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 15 May 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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