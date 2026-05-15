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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGonda News: दुबई में फंसे बेटे की भारत वापसी की मांग, पिता ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार

Gonda News: दुबई में फंसे बेटे की भारत वापसी की मांग, पिता ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार

Gonda News In Hindi: करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम मेंहदी हाता निवासी राम अशोक मौर्या पुत्र रामकेवल ने विदेश राज्यमंत्री को पत्र लिखकर दुबई में फंसे बेटे की भारत वापसी की मांग की है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 May 2026 05:50 PM (IST)
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गोंडा जिले के करनैलगंज तहसील क्षेत्र के एक वृद्ध और बीमार पिता राम अशोक मौर्या ने अपने बेटे को दुबई से भारत वापस बुलाने के लिए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है. आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार ने मानवीय आधार पर बेटे की वतन वापसी कराने की मांग की है.पिता का कहना है कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है, हम अपना घर और खेत के बेचने पर पर 25 लाख रूपये जुर्माना की भरपाई करने में असमर्थ हूं. 

उन्होंने कहा है कि मेरी भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मांग की है कि मेरी जुर्माना की राशि को माफ करवाया जाए या फिर काम परिवार में के साथ मेरे बेटे को दुबई से उसके वतन भारत का कुशल भिजवाया जाए. रामनरेश मौर्य ने गोंडा के बीजेपी सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री की गोवर्धन सिंह के आवास और उनके कार्यालय पर पहुंचकर आवेदन पत्र देकर अपने बेटे को सा कुशल वतन लौटने की मांग की है.

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दुबई की अदालत ने किसी मामले में बेटे को भेज दिया है जेल

करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम मेंहदी हाता निवासी राम अशोक मौर्या पुत्र रामकेवल ने विदेश राज्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका पुत्र अमित कुमार पिछले करीब चार वर्षों से दुबई में रहकर काम कर रहा था. इसी दौरान किसी मामले में वह वहां जेल चला गया, जहां अदालत द्वारा उसे छह माह की सजा और जुर्माना लगाया गया था.

अधिकारियों ने बेटे को एयरपोर्ट से भेजा वापस

पीड़ित पिता के अनुसार, अमित कुमार ने छह माह की सजा पूरी कर ली थी और बाद में कुछ समय तक वहां काम भी किया. जब वह भारत लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो अधिकारियों ने यह कहते हुए उसे वापस भेज दिया कि जुर्माने की पूरी रकम जमा किए बिना वह दुबई नहीं छोड़ सकता.

विदेश में परेशानियों से घिरा है बेटा- पिता

राम अशोक मौर्या ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. वह स्वयं वृद्ध और बीमार हैं, जिसके चलते जुर्माने की रकम जमा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा विदेश में परेशानियों से घिरा हुआ है और परिवार लगातार चिंता में जी रहा है. पीड़ित वृद्ध ने कहा कि बेटे की चिंता में कुछ महीने पूर्व उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था.

भारत सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग

उन्होंने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि मानवीय आधार पर मामले में हस्तक्षेप कर उनके बेटे को जल्द भारत वापस लाने की व्यवस्था कराई जाए. साथ ही स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की मांग की गई है. वृद्ध पिता ने भावुक होकर कहा कि वह अपने बेटे को सकुशल वापस अपने पास बुलाकर उसके साथ रहना चाहते हैं. परिवार को अब सरकार और प्रशासन से ही मदद की उम्मीद है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 15 May 2026 05:45 PM (IST)
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