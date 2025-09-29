बरेली में विवाद के बाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 38 दुकानों को चिन्हित कर दिया ये आदेश

उत्तर प्रदेश के बरेली में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को कई दुकानों को चिन्हित करते हुए नगर निगम की टीम ने लाल रंग का क्रॉस निशान लगाया है. इसके साथ ही, दुकानदारों को तुरंत दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है. जानकारी सामने आई कि बरेली के थाना कोतवाली इलाके में मजार के पीछे मार्केट में अतिक्रमण करके दुकानें बनाई गई थीं. नगर निगम की एक टीम पुलिस बल के साथ सोमवार को इलाके में पहुंची. टीम ने अपनी कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानों को चिन्हित किया और दुकानदारों से तुरंत दुकानें खाली करने को कहा है.

नगर निगम कर्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह अतिक्रमण है. इस जमीन पर बनाई गई दुकानों को चिन्हित किया है. उन्होंने बताया कि दुकान खाली होने के बाद इन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम के कर्मचारी ने बताया कि अतिक्रमण करके करीब 38 दुकानें बनाई गई थीं. नगर निगम की कार्रवाई पर दुकानदारों ने कहा कि हमें कुछ ही घंटे का समय दिया गया है, लेकिन हमारी मांग है कि हमें इतना समय मिलना चाहिए कि हम अपना सामान हटा सकें.

हमें अपना सामान हटाने का समय मिले- दुकानदार

एक दुकानदार ने यह स्वीकार भी किया कि इस बिल्डिंग पर पहले से ही स्टे लगी हुई है. हम सिर्फ यहां किराएदार हैं. दुकानदार ने नगर निगम की कार्रवाई का भी समर्थन किया और कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं. हमें बस अपना सामान हटाने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए.

बरेली के मौलाना तौकीर रजा हुए थे गिरफ्तार

बरेली में नगर निगम ने यह कार्रवाई उस समय की है, जब शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर के साथ हुए प्रदर्शन के कारण तनाव पैदा हो गया था. स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने बल का प्रयोग किया. इस मामले में बरेली के मौलाना तौकीर रजा भी गिरफ्तार हुए हैं.