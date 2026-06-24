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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा

बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा

Bareilly News: बरेली में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया गया था. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

Written By : भीम मनोहर, बरेली |  Updated at : 24 Jun 2026 01:08 PM (IST)
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बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए जाने के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि वायरल वीडियो के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया गया था. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की.

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि गांव खाईखेड़ा के रहने वाले योगेंद्र पाल और भुवनेश कुमार ने कथित तौर पर गलत नीयत से एक बच्चे से ये शब्द बुलवाए और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस का कहना है कि दोनों ने वीडियो के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और भ्रम फैलाने की कोशिश की.

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पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी वीडियो या सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

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About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
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Published at : 24 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Bareilly News Muharram 2026
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