हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का दावा, 'UP में ब्राह्मण विरोधी...'

इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का दावा, 'UP में ब्राह्मण विरोधी...'

UP News: बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इस्तीफा देने की वजह यूजीसी के नए नियम और अविमुक्तेश्वरानंद मामले को बताया है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 26 Jan 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए कानून का देशभर में विरोध शुरू हो गया है, इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है. सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अब इस पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का बयान सामने आया है. उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है.

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एबीपी संवाददाता भीम मनोहर से बातचीत में ब्राह्मण समाज के बेटी बेटों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की. सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने UGC और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर इस्तीफा दिया है.

'यूपी में चल रहा ब्राह्मण विरोध अभियान'

सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि, "उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. एक थाने में विकलांग की पीट पीट पर हत्या कर दी गई. मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को खासकर बूढ़े सन्यासियों को लात घूंसो से मारा गया."

'सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मान लिया गया अपराधी'

उन्होंने कहा कि UGC का जो रेगुलेशन आया है, उसमे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को अपराधी मान लिया गया है. अगर सामान्य वर्ग का बेटा पढाई में अच्छा है तो ईर्ष्या से कोई भी भेदभाव करने का आरोप लगा देगा और समता समिति उसका शोषण कर लेगी.

उन्होंने कहा कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तब एससी /एसटी सब साथ पढ़ते थे, अब आप ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जब जाति, सरनेम देख कर आपस में लड़ेंगे और एक दुसरे को मारेंगे.पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो?

'आज चुनाव हो जाए तो नहीं बचेगी केंद्र और राज्य सरकार'

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि, इस समय सामान्य वर्ग सरकार से बहुत खफा है, मानसिक रूप से आपसे अलग हो चुका है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही अल्पमत में आ चुकी है, सामान्य वर्ग दोनों से ही अलग हो चुका है. दावा किया है कि अगर आज चुनाव हो जाये तो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार नहीं बचेगी. यह भी कहा कि बीजेपी का जो पहले प्रारूप था, "भारतीय जनता पार्टी' आज वह 'विदेशी जनता पार्टी' है.

और पढ़ें

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Read
Published at : 26 Jan 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
UGC UP NEWS Bareilly News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, 'कौन सा कलर...'
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, जानें क्या कहा?
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: शंकराचार्य पर जंग..योगी vs अखिलेश | Bareilly City Magistrate | Avimukteshwaranand
Chitra Tripathi:'ये बताएंगे शंकराचार्य कौन है? Shankaracharya बनाम सरकार पर कंप्यूटर बाबा की ललकार!
Chitra Tripathi: UGC-Avimukteshwaranand मामले पर नाराज होकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा
Chitra Tripathi: 'ये विवाद समाप्त नहीं होगा..', प्रमोद कृष्णम की बड़ी चेतावनी!| Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, 'कौन सा कलर...'
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, जानें क्या कहा?
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
इंडिया
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
ट्रेंडिंग
Video: गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
जनरल नॉलेज
Republic Day 2026: अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Embed widget