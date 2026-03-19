भदोही में दलित बुजुर्ग की हत्या पर भड़की चिराग पासवान की पार्टी, सपा के PDA को बताया ढोंग

यूपी के भदोही जिले में दलित बुजुर्ग जैसलाल सरोज की जिंदा जलाकर हुई निर्मम हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस जघन्य कांड को लेकर राजनीति भी गरमा गई है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के PDA पर तीखा हमला बोला और इसे पूरी तरह धोखेबाज करार दिया.

ज्ञानपुर के पीपरगांव में हुए बुजुर्ग दलित चौकीदार जयलाल सरोज की निर्मम हत्या के बाद बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार मुलाकात की. यूपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव पासवान के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी और एक लाख रुपये की सहायता राशि दी. ये राशि लोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के निर्देश पर दी गई है.

लोजपा नेताओं ने की परिवार से मुलाकात

पीड़ित परिवार से मुलाक़ात के बाद लोजपा प्रदेशाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर ज़ोरदार हमला बोला और उनके 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे को पूरी तरह ढोंग करार दिया. उन्होंने कहा कि सपा प्रदेश अध्यक्ष भदोही आए और बगल के गांव तक गए. लेकिन, पीड़ित पासी परिवार के दरवाजे तक नहीं पहुंचे. विपक्षी दल केवल जाति की राजनीति करते हैं और दलितों के साथ हो रहे अन्याय पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि आरोपी प्रधान यादव जाति का है.

सपा के पीडीए फॉर्मूले को बताया ढोंग

राजीव पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है, इसका प्रमाण मंगलवार देश की सबसे बड़ी पंचायत में देखने को मिला. जब जमुई सांसद अरुण भारती ने जैसलाल सरोज हत्याकांड को पुरजोर तरीके से उठाया. अरुण भारती ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि वे भदोही में थे, तब PDA के नेता जातीय संरक्षण की बात तो कर रहे थे. लेकिन, उन्हें उस पीड़ित दलित जयलाल सरोज की सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली.

लोजपा ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस हत्याकांड में शामिल भू-माफियाओं के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए और दोषियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए. राजीव पासवान ने संकल्प दोहराया कि मृतक जैसलाल सरोज के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अपना संघर्ष निरंतर जारी रखेगी.

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