बरेली: पुलिस-प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, तौकीर रजा के करीबियों के 2 मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में मंगलवार दोपहर बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने सूफी टोला स्थित दो बड़े मैरिज हॉल ऐवान-ए-फरहत और गुड मैरिज हॉल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी. दोनों भवनों के मालिक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े बताए जाते हैं, जिनमें एक का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी नेता आज़म खां से और दूसरे का मौलाना तौकीर रज़ा खां से बताया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, ऐवान-ए-फरहत बरातघर सरफराज वली खां का है, जिन्हें आज़म खां का करीबी माना जाता है. वहीं गुड मैरिज हॉल राशिद खां का बताया जाता है, जिन्हें मौलाना तौकीर रज़ा का निकट सहयोगी कहा जाता है. बीडीए सूत्रों का दावा है कि दोनों मैरिज हॉल बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए थे और इनके लिए ध्वस्तीकरण आदेश वर्ष 2011 में ही जारी कर दिए गए थे. लंबे समय से फाइलों में दबे ये आदेश अब दोबारा सक्रिय हुए और आज कार्रवाई का रूप ले लिया.

ऐवान-ए-फरहत पर सबसे पहले चला बुलडोजर

सूफी टोला में ऐवान-ए-फरहत पर सबसे पहले बुलडोज़र गरजा. दो बुलडोज़र तैनात किए गए हैं और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बीडीए की टीम ने तोड़फोड़ की शुरुआत कर दी है. शुरुआती विरोध के बावजूद पुलिस की सख्ती के चलते कार्रवाई बिना रुकावट जारी है. दूसरी ओर, गुड मैरिज हॉल पर भी जल्द कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए टीमें पहले से तैयार हैं.

बवाल के बाद जारी है कार्रवाई

इस कार्रवाई को हाल ही में बरेली में हुए बवाल और उसके मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा खां के खिलाफ चल रही कड़ी कार्रवाई के क्रम से जोड़कर भी देखा जा रहा है. इससे पहले भी प्रशासन ने उनके करीबियों की कई संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाया था.

यहां बता दें कि बरेली में आई लव मोहम्मद प्रकरण में हुए बवाल के बाद स्थानीय प्रशासन की तौकीर रजा और उनके करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है. तौकीर रजा अभी भी जेल में हैं.