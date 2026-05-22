हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा

लखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा

Lucknow Rape Case: लखनऊ के तेजस अस्पताल में इलाज कराने आई युवती से रेप का मामला सामने आया है. पीड़िता ने डॉक्टर विजय कुमार गिरी पर रेप का आरोप लगाया है.

By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ | Updated at : 22 May 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी लखनऊ के तेजस हॉस्पिटल में इलाज कराने आई छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. पीड़िता ने अस्पताल के डॉक्टर विजय कुमार गिरी पर नशीली दवा देकर उसके साथ रेप के आरोप लगाए हैं. जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया है.

खबर के मुताबिक लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में स्थित तेजस अस्पताल में 19 वर्षीय 12वीं की छात्रा को इलाज के लिए लाया गया था. परिजनों को मुताबिक़ छात्रा को मिर्गी की शिकायत के बाद तीन दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती किया गया था. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर विजय गिरी ने ट्यूब डालने की बात कही और उसे ऑपरेशन थियेटर लेकर गए, पीड़िता की दीदी भी साथ गई थीं लेकिन, उन्हें बाहर कर दिया गया. 

ऑपरेशन थियेटर में छात्रा से रेप

पीड़िता के मुताबिक उसे कोई इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो आधी बेहोशी की हालत में चली गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद छात्रा का हालत भी बिगड़ गई. होश में आने के बाद पीड़िता ने सारी बातें अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद बवाल हो गया. परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया.

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी से झुलसे लोग, अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं, इन जिलों में लू का रेड अलर्ट

आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है उससे पूछताछ की जा रही हैं. पुलिस ने कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. 

इस मामले पर एडीसीपी नॉर्थ टिंकल जैन ने कहा कि थाना बीकेटी में एक सूचना प्राप्त हुई कि तेजस अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ ऑपरेशन थियेटर में डॉक्टर ने दुष्कर्म किया. सूचना के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. 

हरिद्वार में 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, नदी किनारे पड़ा मिला था शव, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी

Published at : 22 May 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर MMMUT को मिली पहली महिला कुलपति, प्रो अनुपमा कौशिक शर्मा संभालेंगी कमान
गोरखपुर MMMUT को मिली पहली महिला कुलपति, प्रो अनुपमा कौशिक शर्मा संभालेंगी कमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा
लखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में पुलिस एनकाउंटर पर कोर्ट सख्त, CJM ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल
श्रावस्ती में पुलिस एनकाउंटर पर कोर्ट सख्त, CJM ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, नदी किनारे पड़ा मिला था शव, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
हरिद्वार में 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, नदी किनारे पड़ा मिला था शव, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM योगी के नमाज वाले बयान से मुस्लिम धर्मगुरू खफा? बोले- 'अल्लाह की इबादत के बीच...'
CM योगी के नमाज वाले बयान से मुस्लिम धर्मगुरू खफा? बोले- 'अल्लाह की इबादत के बीच...'
बिहार
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
क्रिकेट
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
इंडिया
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोर्ट नहीं ले जाएगी शुभेंदु की पुलिस, CM ने दे दिया आदेश- 'मिल जाएं तो सीधे...'
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोर्ट नहीं ले जाएगी शुभेंदु की पुलिस, CM ने दे दिया आदेश- 'मिल जाएं तो सीधे...'
हरियाणा
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
इंडिया
भट्टी की तरह तप रहा यूपी, झुलस रही दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा तक बुरा हाल, ये रही IMD की ताजा चेतावनी
भट्टी की तरह तप रहा यूपी, झुलस रही दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा तक बुरा हाल, ये रही IMD की ताजा चेतावनी
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget