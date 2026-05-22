लखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा

राजधानी लखनऊ के तेजस हॉस्पिटल में इलाज कराने आई छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. पीड़िता ने अस्पताल के डॉक्टर विजय कुमार गिरी पर नशीली दवा देकर उसके साथ रेप के आरोप लगाए हैं. जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया है.

खबर के मुताबिक लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में स्थित तेजस अस्पताल में 19 वर्षीय 12वीं की छात्रा को इलाज के लिए लाया गया था. परिजनों को मुताबिक़ छात्रा को मिर्गी की शिकायत के बाद तीन दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती किया गया था. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर विजय गिरी ने ट्यूब डालने की बात कही और उसे ऑपरेशन थियेटर लेकर गए, पीड़िता की दीदी भी साथ गई थीं लेकिन, उन्हें बाहर कर दिया गया.

ऑपरेशन थियेटर में छात्रा से रेप

पीड़िता के मुताबिक उसे कोई इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो आधी बेहोशी की हालत में चली गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद छात्रा का हालत भी बिगड़ गई. होश में आने के बाद पीड़िता ने सारी बातें अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद बवाल हो गया. परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया.

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आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है उससे पूछताछ की जा रही हैं. पुलिस ने कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

इस मामले पर एडीसीपी नॉर्थ टिंकल जैन ने कहा कि थाना बीकेटी में एक सूचना प्राप्त हुई कि तेजस अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ ऑपरेशन थियेटर में डॉक्टर ने दुष्कर्म किया. सूचना के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

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