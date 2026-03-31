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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में मस्जिद में मौलाना पर रेप की कोशिश! युवती ने दिखाया साहस, आरोपी गिरफ्तार

बाराबंकी में मस्जिद में मौलाना पर रेप की कोशिश! युवती ने दिखाया साहस, आरोपी गिरफ्तार

Barabanki News In Hindi: मौलाना ने कथित तौर पर लड़की को किसी बहाने या धोखे से मस्जिद के अंदर बुलाया और फिर उसके साथ रेप करने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : विवेक राय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 31 Mar 2026 08:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मस्जिद के मौलाना द्वारा युवती से रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलना को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है.

मौलाना ने धोखे से लड़की को मस्जिद में बुलाकर रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए लड़की किसी तरह उसके चंगुल से निकली और परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस के पास परिजन पहुंचे.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में यह घटना हुई. आरोपी मौलाना ने कथित तौर पर लड़की को किसी बहाने या धोखे से मस्जिद के अंदर बुलाया और फिर उसके साथ रेप करने का प्रयास किया. पीड़िता ने मौके से बच निकलकर परिवार को बताया और तुरंत थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित के परिजन ने बताया कि मौलाना ने धोखे से हमारी बेटी को मस्जिद बुलाया और उसकी इज्जत पर हमला किया. हम पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं.

मुकदमा दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मौलाना के खिलाफ संबंधित धाराओं और POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इस मामले में.

उधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया, लोगों ने मौलाना की इस करतूत पर नाराजगी जाहिर की है. स्थानीय लोगों ने मस्जिद जैसे जगह में इस तरह की हरकत करने के लिए मौलाना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. ताकि फिर कोई इस तरह की हरकत न करे. साथ ही परिवार को भी जल्द इंसाफ मिले.

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Published at : 31 Mar 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Rape News UP NEWS Barabanki News
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