Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरावण से ज्यादा कोतवाल की मूंछों के चर्चे, सेल्फी के लिए लगी लाइन

रावण से ज्यादा कोतवाल की मूंछों के चर्चे, सेल्फी के लिए लगी लाइन

बाराबंकी में रावण दहन से पहले कोतवाल सुधीर सिंह और रावण की मूंछों को लेकर बहस छिड़ गयी. जबकि रावण का परिवार भी कोतवाल के साथ सेल्फी लेने लगा तो मामला और दिलचस्प हो गया.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 21 Oct 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी रामलीला के मैदान में रावण दहन से पहले एक अजब ही नजारा नजर आया. जिसमें रावण के बजाय कोतवाल सुधीर सिंह की मूंछों की चर्चा छिड़ गयी. जिसके बाद उनका और रावण का किरदार कर रहे शख्स में मुकाबला जैसा शुरू हो गया.

मूंछों का मुकाबला ऐसा छिड़ा कि रावण के भाइयों का किरदार निभाने वाले कलाकार भी कोतवाल साहब के साथ सेल्फी खिंचवाने पहुंच गए. अब इस दिलचस्प नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: 'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान

रावण दहन की सुरक्षा संभालने पहुंचे थे कोतवाल 

दरअसल, दशहराबाग स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन और रामलीला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने पहुंचे शहर कोतवाल सुधीर सिंह अपनी लंबी-चौड़ी और शानदार मूंछों के चलते लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए. रामलीला में एक तरफ रावण और उसके भाइयों का किरदार निभाने वाले कलाकार अपने वेशभूषा और अंदाज में नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ कोतवाल सुधीर सिंह की मूंछें भी किसी से कम नहीं दिख रही थीं.

दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला, जब रावण के भाइयों का किरदार निभाने वाले कलाकार खुद को कोतवाल साहब के साथ सेल्फी लेने से नहीं रोक सके. फिर क्या था, कैमरे के सामने एक तरफ रावण का खानदान और दूसरी तरफ अपनी शानदार मूंछों के साथ कोतवाल साहब नजर आए. जिसके बाद वहां माहौल ही बदल गया. दशहरा मेला देखने आए लोग भी रावण और कोतवाल के साथ सेल्फी लेने लगे.

सुरक्षा संभालने आए थे, बन गए सेल्फी स्टार!

वैसे तो पुलिस की जिम्मेदारी रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की थी, लेकिन शहर कोतवाल सुधीर सिंह अपनी मूंछों की वजह से अलग ही चर्चा बटोर ले गए. मैदान में मौजूद लोगों के लिए यह नजारा किसी मनोरंजक मुकाबले से कम नहीं था. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. मूंछों को लेकर लोग दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव की राह पर आराधना! यूपी कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला

Published at : 21 Oct 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऐसे व्यक्ति को समाज...', राहुल गांधी पर भड़कीं स्मृति ईरानी
'ऐसे व्यक्ति को समाज...', राहुल गांधी पर भड़कीं स्मृति ईरानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देव दीपवली में जाना है वाराणसी तो ये रहे 3 खास टूर पैकेज, 16 से 32,000 तक के तीन प्लान
देव दीपवली में जाना है वाराणसी तो ये रहे 3 खास टूर पैकेज, 16 से 32,000 तक के तीन प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गोरखपुर की किसी भी सीट...', योगी के मंत्री का अखिलेश को खुला चैलेंज
'गोरखपुर की किसी भी सीट...', योगी के मंत्री का अखिलेश को खुला चैलेंज
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
राजस्थान
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget