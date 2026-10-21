रावण से ज्यादा कोतवाल की मूंछों के चर्चे, सेल्फी के लिए लगी लाइन

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी रामलीला के मैदान में रावण दहन से पहले एक अजब ही नजारा नजर आया. जिसमें रावण के बजाय कोतवाल सुधीर सिंह की मूंछों की चर्चा छिड़ गयी. जिसके बाद उनका और रावण का किरदार कर रहे शख्स में मुकाबला जैसा शुरू हो गया.

मूंछों का मुकाबला ऐसा छिड़ा कि रावण के भाइयों का किरदार निभाने वाले कलाकार भी कोतवाल साहब के साथ सेल्फी खिंचवाने पहुंच गए. अब इस दिलचस्प नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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रावण दहन की सुरक्षा संभालने पहुंचे थे कोतवाल

दरअसल, दशहराबाग स्थित रामलीला मैदान में रावण दहन और रामलीला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने पहुंचे शहर कोतवाल सुधीर सिंह अपनी लंबी-चौड़ी और शानदार मूंछों के चलते लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए. रामलीला में एक तरफ रावण और उसके भाइयों का किरदार निभाने वाले कलाकार अपने वेशभूषा और अंदाज में नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ कोतवाल सुधीर सिंह की मूंछें भी किसी से कम नहीं दिख रही थीं.

दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला, जब रावण के भाइयों का किरदार निभाने वाले कलाकार खुद को कोतवाल साहब के साथ सेल्फी लेने से नहीं रोक सके. फिर क्या था, कैमरे के सामने एक तरफ रावण का खानदान और दूसरी तरफ अपनी शानदार मूंछों के साथ कोतवाल साहब नजर आए. जिसके बाद वहां माहौल ही बदल गया. दशहरा मेला देखने आए लोग भी रावण और कोतवाल के साथ सेल्फी लेने लगे.

सुरक्षा संभालने आए थे, बन गए सेल्फी स्टार!

वैसे तो पुलिस की जिम्मेदारी रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की थी, लेकिन शहर कोतवाल सुधीर सिंह अपनी मूंछों की वजह से अलग ही चर्चा बटोर ले गए. मैदान में मौजूद लोगों के लिए यह नजारा किसी मनोरंजक मुकाबले से कम नहीं था. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. मूंछों को लेकर लोग दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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