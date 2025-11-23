VIDEO: अक्षरा सिंह के लाइव शो में बेकाबू हुई भीड़, पंडाल में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियां टूटीं

बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील क्षेत्र स्थित मौराणिक महादेवा धाम में चल रहे महोत्सव में शनिवार की रात भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह की प्रस्तुति के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली. रात करीब 10 बजे जैसे ही अक्षरा सिंह मंच पर आईं पंडाल में मौजूद लोगों का उत्साह अचानक उफान पर पहुंच गया और माहौल एकदम नियंत्रण से बाहर होने लगा.

महोत्सव समिति ने दर्शकों के लिए सैकड़ों कुर्सियां और अलग-अलग ब्लॉक बनाकर व्यवस्था की थी लेकिन भीड़ की संख्या अनुमान से कहीं अधिक पहुंच गई. लोग मंच के नजदीक जाने के लिए लगातार दबाव बनाते रहे. कई युवा पंडाल के खंभों, रेलिंग और ऊपरी हिस्सों पर चढ़कर मोबाइल की फ्लैश लहराते हुए वीडियो बनाने लगे जिससे सुरक्षा कर्मियों की चिंता बढ़ गई.

अक्षरा सिंह के स्टाइलिश मूव्स देखकर बेकाबू हुई भीड़

इसी बीच अक्षरा सिंह अचानक मंच से नीचे उतरकर बैरिकेडिंग के बिल्कुल पास पहुंचीं और वहीं से परफॉर्म करना शुरू कर दिया. उनका यह स्टाइलिश मूव देखकर भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई. आगे बढ़ती भीड़ के दबाव में एक के बाद एक कुर्सियां टूटती चली गईं और देखते ही देखते पंडाल में सैकड़ों कुर्सियां चकनाचूर होकर फैल गईं.

मौके पर तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मी कई बार भीड़ को पीछे करने की कोशिश करते रहे लेकिन उत्साह में डूबे लोग लगातार आगे की ओर धक्का देते रहे. कुछ समय के लिए स्थिति ऐसी हो गई कि पंडाल में आवाजाही तक मुश्किल हो गई थी.

क्या बोले आयोजकर्ता?

स्थानीय लोगों का कहना है कि समर सिंह के कार्यक्रम के दौरान भी कुर्सियां टूटने की घटना हुई थी, लेकिन अक्षरा सिंह के शो में भीड़ कहीं ज्यादा उमड़ी जिसके कारण नुकसान पहले से दोगुना रहा. महोत्सव समिति ने बताया कि भीड़ की तीव्रता को देखते हुए आयोजन स्थल की व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है ताकि आने वाले कार्यक्रमों में ऐसी स्थिति न बने और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.