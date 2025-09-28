UP में चाहिए दीपावली पर 2 फ्री सिलेंडर तो तत्काल कर लें ये काम, नहीं तो फंस जाएगा मामला

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंत्रिपरिषद ने राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. अगर आप इस सुविधा मं लाभार्थी हैं और आपको रिफिल वितरण का लाभ उठाना है तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द कुछ काम करने होंगे.

योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण में माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2025 तक तथा द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च, 2026 तक निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान किया जाएगा. निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण से राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष में 1385.34 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है.

अगर आपको फ्री रिफिल चाहिए तो ये काम आपको करने होंगे. सबसे पहले तो अगर आपकी ई-केवाईसी अगर नहीं हुई है तो वह करा लें. साथ ही अगर आधार कार्ड पर पता अपडेटेड नहीं है तो उसके लिए निवास प्रमाण पत्र का इंतजाम कर लें.

फ्री एलपीजी सिलेंडर के लिए ये कुछ काम करने होंगे -

आधार कार्ड (E-KYC सहित)- महिला लाभार्थी का वैध आधार कार्ड व डिजिटल KYC अनिवार्य.

बीपीएल राशन कार्ड/गरीबी रेखा प्रमाणपत्र- गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण देने वाला दस्तावेज.

बैंक पासबुक/खाता नंबर- उज्ज्वला योजना से लिंक बैंक खाते का विवरण.

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)- SC/ST/OBC या अन्य आरक्षित वर्ग के लिए.

आवासीय प्रमाणपत्र- राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल या अन्य स्वीकृत दस्तावेज.

पासपोर्ट साइज फोटो- दो रंगीन फोटो.

यह डॉक्यूमेंट्स और प्रक्रिया वर्ष 2025-26 की निःशुल्क रिफिल वितरण के लिए जरूरी हैं. प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को दो मुफ्त रिफिल देने के लिए पात्रता व डॉक्यूमेंट्सों की जांच होगी. सभी डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेट रखें.

बता दें राज्य सरकार दीपावली और होली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो सिलेंडर मुफ्त देती है.