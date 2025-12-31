उत्तर प्रदेश स्थित बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय ने टाउन हॉल में आयोजित एक विशेष मतदाता पुनिरीक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पुलवामा हमला को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया दिया.

सपा सांसद ने कहा कि 2019 के चुनाव में पूरे हिन्दुस्तान का मूड बना हुआ था. देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है ,और गैर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की हुकुमत या साथी दलों की सत्ता बनानी है.उस समय उन्होंने पुलवामा कांड कराने का काम किया था. पुलवामा किसी विदेशी साजिश के तहत नहीं हुआ था. पुलवामा भारत के प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगियों के द्वारा कूटनीति के तहत आपको भरमाने के लिए किया गया था. लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया गया था.

बता दें वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के ऐलान से करीब एक महीने पहले 14 फरवरी को जम्मू और कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था. जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे.

सीआरपीएफ के जवानों पर जब यह हमला हुआ था, उस वक्त जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर-नेशनल हाईवे के जरिए केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था.

भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया था. वहीं पाकिस्तान ने इस घटना से कोई भी संबंध होने से इनकार किया था. इस हमले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को गहरा झटका दिया, जिसके कारण 2019 में भारत-पाकिस्तान सैन्य गतिरोध हुआ. 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायु सेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों पर बमबारी की थी.जांच में पुलवामा आतंकी हमले के मामले में 19 आरोपियों की पहचान की गई. अगस्त 2021 तक मुख्य आरोपी समेत छह अन्य मारे गए और सात को गिरफ्तार कर लिया गया