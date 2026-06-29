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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबहराइच में तेंदुए का आतंक, आबादी में घुसकर 8 लोगों पर किया हमला; पकड़ने के लिए पिंजरा तैनात

बहराइच में तेंदुए का आतंक, आबादी में घुसकर 8 लोगों पर किया हमला; पकड़ने के लिए पिंजरा तैनात

Bahraich Leopard Attack: तेंदुए ने आबादी में घुसकर आठ लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. गांव वालों ने अकेले बाहर निकलना छोड़ दिया है.

Written By : परवेज रिजवी |  Updated at : 29 Jun 2026 05:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बहराइच जनपद के खैरटिया गांव में इन दिनों तेंदुए का आतंक है, बीते शुक्रवार को तेंदुए ने आबादी में घुसकर आठ लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. गांव वालों ने अकेले बाहर निकलना छोड़ दिया है. जबकि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है.

वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है. वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में काम्बिंग कर रही है. खेतों के आस पास के जानवरों के शिकार में तेंदुआ फिर मानव आबादी की ओर आ सकता है.

ये हुए घायल 

जानकारी के मुताबिक थाना रामगांव क्षेत्र के हमीदपुर खैरटिया में एक तेंदुआ मानव आबादी में घुस आया और उसने एक बाद एक आठ लोगों पर हमला कर घायल कर दिया. तेंदुए के हमले में कसरुद्दीन (17), सलामून (40), जावेद(13), अब्दुल (15), सय्याद (25), अफसर (60) समेत आठ लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका इलाज जारी है. तेंदुए के हमले से पूरे इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं, कोई भी अकेले बाहर नहीं निकल रहा है.

वन विभाग ने लगाया पिंजरा 

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन तेंदुआ खेतों में भागकर छिप गया. टीम ने एक पिंजरा भी लगाया है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि सावधान रहें, अकेले खेतों में न जाएँ. टीम लगातार प्रयास कर रही है, जल्द ही तेंदुए को पकड लिया जाएगा.

दरअसल बताया जा रहा है कि तेंदुआ जंगल से भोजन की तलाश में मानव आबादी में घुस आया है, जिस कारण उसने इंसानों पर हमला कर दिया है. वन विभाग के मुताबिक तेंदुआ बकरी, गाय या अन्य जानवरों का शिकार करता है. 

Published at : 29 Jun 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Leopard Attack UP NEWS Bahraich News
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