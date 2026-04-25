सपा चीफ का पुतला फूंकने के दौरान झुलसीं बीजेपी नेता, अखिलेश यादव बोले- इलाज की व्यवस्था की जाए

उत्तर प्रदेश के बहराइच में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास न होने के खिलाफ विपक्ष के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल झुलस गयीं, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. इस दौरान प्रदर्शन में एकाएक अफरा-तफरी मच गयी.

प्रदर्शन में मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. सूचना मिलते ही डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इस घटना अक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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पुतले को आग लगाते वक्त हुआ हादसा

‘नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में’ इसी नारे के साथ बहराइच शहर में भाजपा महिला मोर्चे की महिलाएं व बीजेपी के कई विधायक सड़कों पर नारे लगाते दिखाई दिए. इस कार्यक्रम में यूपी के सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे. साथ ही जिले के कई विधायक, व एमएलसी, प्रज्ञा त्रिपाठी, सहित महिला मोर्चे की सभी पदाधिकारी मौजूद रहीं.

कलेक्ट्रेट के पास जिस वक्त राहुल और अखलेश यादव का पुतला जलाने के लिए बहराइच शहर की विधायक अनुपमा जायसवाल ने राहुल गांधी के पुतले में आग लगाई. उस समय अखलेश के पुतले में विस्फोट हुआ और विधायक को आग लग गई. जिससे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से बुझा दिया. लेकिन विधायक जी कंधे के पास जल गई जिससे अफरा तफरी मच गई. उन्हें पुलिस की गाड़ी से तत्काल अस्पताल भेजा गया.

बीजेपी नेताओं ने साधी चुप्पी

घटना के बाद बीजेपी नेताओं में हडकम्प मच गया, कुछ लोगों का कहना है कि कार्यकर्ताओं के अतिउत्साह के चलते ये हादसा हुआ, गनीमत रही कि कुछ बड़ा नहीं हुआ. इससे पहले मुरादाबाद में भी बीजेपी नेत्री के दुपट्टे में आग लग चुकी है, उसे पुलिस वालों ने बचाया था. फिलहाल बीजेपी का विपक्ष के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी है.

उधर, सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि - आग लगानेवाले सावधान रहें. आग लगानेवाली महिला की इलाज की व्यवस्था की जाए .

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