हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBagpat News: असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के हादसे में बागपत का लाल प्रशांत शहीद, पिता सेना से थे रिटायर

Bagpat News: असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के हादसे में बागपत का लाल प्रशांत शहीद, पिता सेना से थे रिटायर

Bagpat News In Hindi: भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रशांत सिंह तोमर असम के जोरहाट एयरबेस पर एएन-32 विमान दुर्घटना में शहीद. कंडेरा निवासी प्रशांत छह साल से वायुसेना में सेवारत थे.

By : राजीव पंडित | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 14 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

देश सेवा करते हुए एक और वीर सपूत ने परम बलिदान दे दिया. भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रशांत सिंह तोमर असम के जोरहाट एयरबेस पर एएन-32 मालवाहक विमान की लैंडिंग के दौरान हुए दुर्घटना में शहीद हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव कंडेरा, बागपत सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

प्रशांत सिंह तोमर करीब छह वर्ष पहले भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित हुए थे. अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति से उन्होंने वायुसेना में अपनी अलग पहचान बनाई थी. परिजनों के अनुसार उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और आगे की पढ़ाई देहरादून में पूरी की थी. वे बेहद मिलनसार, मेहनती और सादगी पसंद युवा थे.

असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा

परिवार में छाया गम, पिता सेना से सेवानिवृत्त

हादसे की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया. प्रशांत के पिता उमेश तोमर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में देहरादून के सैलाकुई क्षेत्र में रहते हैं. सूचना मिलते ही परिजन देहरादून से कंडेरा के लिए रवाना हो गए. प्रशांत के छोटे भाई अनुराग ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, “भाई हमेशा देश की सेवा को सबसे ऊपर रखते थे. उनका बलिदान पूरे परिवार और गांव के लिए गर्व की बात है, लेकिन दर्द भी बहुत बड़ा है.”करीब दो वर्ष पहले प्रशांत का विवाह दिल्ली की ऐश्वर्या के साथ हुआ था. युवा पति की अकाल मृत्यु से नवविवाहिता विधवा ऐश्वर्या और समूचा परिवार गहरे सदमे में है.

कंडेरा गांव खोया अपना होनहार बेटा

ग्रामीणों ने बताया कि प्रशांत गांव के हर कार्यक्रम में शामिल होते थे और युवाओं को देशसेवा के लिए प्रेरित करते थे. कंडेरा गांव ने एक सच्चा देशभक्त खो दिया है. गांववासी शहीद की वीरता को हमेशा याद रखने और उनके परिवार के साथ खड़े रहने का संकल्प ले रहे हैं. शहीद के पार्थिव शरीर को गांव लाने की तैयारियां चल रही हैं. वायुसेना अधिकारियों के साथ परिवार लगातार संपर्क में है.

पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शहीद प्रशांत सिंह तोमर को श्रद्धांजलि दी जा रही है. वायुसेना ने हादसे में विमान में लगी आग पर तुरंत काबू पा लिया था, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रशांत सिंह तोमर वीरगति को प्राप्त हो गए. उनका बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा.

'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत

Published at : 14 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Bagpat News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bagpat News: असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के हादसे में बागपत का लाल प्रशांत शहीद, पिता सेना से थे रिटायर
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के हादसे में बागपत का लाल प्रशांत शहीद, पिता सेना से थे रिटायर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Firozabad News: पूर्व विधायक के बेटे ने उठाया आत्मघाती कदम, कैंसर पीड़ित पत्नी को मारी गोली; फिर की आत्महत्या
पूर्व विधायक के बेटे ने उठाया आत्मघाती कदम, कैंसर पीड़ित पत्नी को मारी गोली; फिर की आत्महत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब इंतजार हुआ खत्म, 3300 एकड़ में बने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से कल से शुरू होगी फ्लाइट
अब इंतजार हुआ खत्म, 3300 एकड़ में बने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से कल से शुरू होगी फ्लाइट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून के विकासनगर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद आरोपी का घर फूंका, इलाके में तनाव
देहरादून के विकासनगर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद आरोपी का घर फूंका, इलाके में तनाव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
महाराष्ट्र
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
विश्व
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होगी डील, तेहरान बोला- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
बॉलीवुड
Video: 'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल
'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल
क्रिकेट
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
इंडिया
Prakash Raj Joins CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल
कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल
हेल्थ
Brain Tumor: मोबाइल फोन से लेकर सिरदर्द का असली सच, कैसे फैलता है ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टरों ने खोला बड़ा राज
मोबाइल फोन से लेकर सिरदर्द का असली सच, कैसे फैलता है ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टरों ने खोला बड़ा राज
एग्रीकल्चर
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget