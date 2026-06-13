'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत

उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के आने से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला किया है. उन्होंने AIMIM प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली के विवादित बयान का जिक्र नसीहत दी कि अपने सिपहेसलार को समझाएं कि वो अपनी हैसियस कि हिसाब से बात करें.

असदुद्दीन ओवैसी को दी नसीहत

ओम प्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर AIMIM नेता शौकत अली के बयान को शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो राजा सुहेलदेव को राजा मानते ही नहीं है वो सब काल्पनिक हैं. इस पर राजभर ने कहा- 'असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब जब आप उत्तर प्रदेश आ ही रहे हैं तो अपनी हैदराबादी बैरिस्टरी का थोड़ा-बहुत ज्ञान अपने सिपहसालार को भी अवश्य दे दीजिएगा.

बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर श्रद्धा व्यक्त करने से पहले उन्हें यह भी याद दिला दीजिएगा कि यही वह भूमि है जहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष कर भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा की थी.

अपने सिपहसालार को समझा दीजिएगा कि वह अपनी हैसियत और व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा का प्रयोग करें. अनावश्यक उग्रता और अहंकार का प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में कभी सम्मान नहीं दिलाता.

इतिहास साक्षी है कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नेतृत्व में इस धरती के वीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, तब आक्रांताओं के अभिमान को भी धराशायी होना पड़ा था. इसलिए आप भी स्मरण रखिए और अपने साथी को भी संकेत दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने नायकों, अपने इतिहास और अपने स्वाभिमान का सम्मान करना जानती है.'

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शौकत अली ने दिया था ये बयान

बता दें कि AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बयान देते हुए कहा था कि "मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूं. अगर वो राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता. जितने राजा थे उन्होंने अपने रहने के लिए किला बनवाया रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए. कुछ है क्या यहां पर..ये काल्पनिक है.."

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