हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के इस थाने में दिखा अलग नजारा, हेलमेट पहने बाइक पर आया शख्स, देखकर चौंक गए पुलिसकर्मी

यूपी के इस थाने में दिखा अलग नजारा, हेलमेट पहने बाइक पर आया शख्स, देखकर चौंक गए पुलिसकर्मी

UP News: एसपी सूरज कुमार राय बागपत शहर की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए बिना वर्दी में ही बाइक पर निकले थे. सबसे पहले उन्होंने नगर पालिका के सामने जाकर अव्यवस्था का जायजा लिया.

By : राजीव पंडित | Updated at : 20 Oct 2025 11:24 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के बागपत पर त्योहारों के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी सूरज कुमार राय अपाचे बाइक पर हेलमेट लगाकर शहर में निकले. भ्रमण के दौरान कई जगह अव्यवस्था सामने आई. बैरियर पर पुलिस कर्मी नहीं मिले, नो एंट्री में ई-रिक्शाएं और कार दौड़ती मिली, जबकि कोतवाली में घड़ी गायब होने की शिकायत लेकर पहुंचे तो होमगार्ड ने कहा, “तहरीर लिखकर लाओ.” एसपी ने हेलमेट हटाया तो पुलिस वालों ने कहा, “सेल्यूट सर... आदेश करे.”

एसपी सूरज कुमार राय बागपत शहर की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए बिना वर्दी में ही बाइक पर निकले थे. सबसे पहले उन्होंने नगर पालिका के सामने जाकर अव्यवस्था का जायजा लिया, लेकिन बैरियर पर कोई पुलिस कर्मी तैनात नहीं मिला. इसके बाद शौकत मार्केट में नो एंट्री में कार और ई-रिक्शा दौड़ते देख एसपी दंग रह गए.

कोतवाली में होमगार्ड से बातचीत

एसपी ने यातायात प्रभारी सतेंद्र सिंह को अपनी बाइक पर पीछे बैठाकर अव्यवस्था दिखाई, लेकिन सतेंद्र सिंह बगले झांकते रहे. इसके बाद एसपी चंद कदम दूरी पर कोतवाली पहुंचे. वहां उन्हें होमगार्ड मिला. जब उन्होंने कहा कि उनकी घड़ी गायब हो गई, तो होमगार्ड ने कहा, “ऐसे कैसे घड़ी गायब हो सकती है, चलो ठीक है, तहरीर लिखवाकर आओ.”

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और सुधार

इतना सुनने के बाद एसपी ने हेलमेट हटाया, तो पुलिस वालों ने कहा, “जयहिंद सर... आदेश करे.” इसका असर यह हुआ कि व्यवस्था सुधार के लिए पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई. एसपी ने पुलिस को सुरक्षा में सुधार के निर्देश दिए. कोतवाली में एसपी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Published at : 20 Oct 2025 11:24 AM (IST)
