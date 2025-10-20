बस्ती में बीजेपी पार्षद और पड़ोसियों में झगड़ा, आधा दर्जन लोग घायल, 8 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में बेलवाडाडी मोहल्ले में उस समय सनसनी फ़ैल गयी. जब यहां के रहने वाले बीजेपी पार्षद जगदीप श्रीवास्तव और उनके पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद खुनी संघर्ष हो गया. जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि दूसरे पक्ष ने पुलिस पर एक तरफ़ा कार्रवाई का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस घटना से इलाके में तनाव बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?

बीजेपी सभासद जगदीप श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि श्रीप्रकाश श्रीवास्तव ने शराब पीकर अभद्रता और गाली-गलौच की, जिसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर दिया और धारदार हथियार भी इस्तेमाल किए. जबकि दूसरे पक्ष ने बीजेपी पार्षद पर घर की महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सभासद जगदीप के भाई राकेश श्रीवास्तव ब्लॉक प्रमुख हैं, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

दोनों तरफ से शिकायत, कार्रवाई पर सवाल

दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से मुकदमे के लिए कोतवाली में लिखित शिकायत की, मगर पुलिस ने घायल सभासद की एफआईआर लिख लिया, जबकि दूसरे पक्ष श्रीप्रकाश की शिकायत का संज्ञान ही नहीं लिया गया. बल्कि उनके पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

पुरानी रंजिश के कारण हुई घटना

घायल बीजेपी नेता जगदीप ने जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया. विपक्षी मनबढ़ किस्म के हैं और आए दिन शराब के नशे में मारपीट गलीगलौज करते रहते हैं. जब उन पर हमला हुआ तो बीचबचाव करने आए उनके भतीजे को भी मारा गया, जिसकी हालत गंभीर है और डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एएसपी श्यामाकांत ने प्रकरण को लेकर बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है. एक पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ लोग अरेस्ट भी कर लिए गए है. मौके पर अब शांति व्यवस्था कायम है, मारपीट की घटना की गहनता से जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.