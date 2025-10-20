हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में बीजेपी पार्षद और पड़ोसियों में झगड़ा, आधा दर्जन लोग घायल, 8 गिरफ्तार

बस्ती में बीजेपी पार्षद और पड़ोसियों में झगड़ा, आधा दर्जन लोग घायल, 8 गिरफ्तार

Basti News: जगदीप श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि श्रीप्रकाश श्रीवास्तव ने शराब पीकर अभद्रता और गाली-गलौच की, जिसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर दिया और धारदार हथियार भी इस्तेमाल किए.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 20 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में बेलवाडाडी मोहल्ले में उस समय सनसनी फ़ैल गयी. जब यहां के रहने वाले बीजेपी पार्षद जगदीप श्रीवास्तव और उनके पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद खुनी संघर्ष हो गया. जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि दूसरे पक्ष ने पुलिस पर एक तरफ़ा कार्रवाई का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस घटना से इलाके में तनाव बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?

बीजेपी सभासद जगदीप श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि श्रीप्रकाश श्रीवास्तव ने शराब पीकर अभद्रता और गाली-गलौच की, जिसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर दिया और धारदार हथियार भी इस्तेमाल किए. जबकि दूसरे पक्ष ने बीजेपी पार्षद पर घर की महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सभासद जगदीप के भाई राकेश श्रीवास्तव ब्लॉक प्रमुख हैं, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

दोनों तरफ से शिकायत, कार्रवाई पर सवाल

दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से मुकदमे के लिए कोतवाली में लिखित शिकायत की, मगर पुलिस ने घायल सभासद की एफआईआर लिख लिया, जबकि दूसरे पक्ष श्रीप्रकाश की शिकायत का संज्ञान ही नहीं लिया गया. बल्कि उनके पक्ष के 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

पुरानी रंजिश के कारण हुई घटना

घायल बीजेपी नेता जगदीप ने जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया. विपक्षी मनबढ़ किस्म के हैं और आए दिन शराब के नशे में मारपीट गलीगलौज करते रहते हैं. जब उन पर हमला हुआ तो बीचबचाव करने आए उनके भतीजे को भी मारा गया, जिसकी हालत गंभीर है और डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एएसपी श्यामाकांत ने प्रकरण को लेकर बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है. एक पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ लोग अरेस्ट भी कर लिए गए है. मौके पर अब शांति व्यवस्था कायम है, मारपीट की घटना की गहनता से जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
एकता कपूर की दिवाली पार्टी में सितारों का लगा जमावड़ा, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने लूटी लाइमलाइट
एकता कपूर की दिवाली पार्टी में छाए करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
एकता कपूर की दिवाली पार्टी में सितारों का लगा जमावड़ा, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने लूटी लाइमलाइट
एकता कपूर की दिवाली पार्टी में छाए करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश
विश्व
'दिवाली की रोशनी से घर और दिल...', पाक PM शहबाज ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जानें क्या कहा?
'दिवाली की रोशनी से घर और दिल...', पाक PM शहबाज ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
यूटिलिटी
दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले नोट कर लें ये सेफ्टी टिप्स, जानें क्या करें क्या नहीं?
दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले नोट कर लें ये सेफ्टी टिप्स, जानें क्या करें क्या नहीं?
ट्रैवल
Sun Temple: भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर, जानें क्या है इन सूर्य मंदिरों में छिपे रहस्य और इतिहास?
भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर, जानें क्या है इन सूर्य मंदिरों में छिपे रहस्य और इतिहास?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget