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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपतः बड़ौत CO ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मुकदमों की फाइलें जलीं

बागपतः बड़ौत CO ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मुकदमों की फाइलें जलीं

बड़ौत स्थित सीओ कार्यालय में आग लगने से ऑफिस की कुर्सी, मेज, कंप्यूटर और कार्यालय में रखा अन्य सामान जल गया. साथ ही आवेदनों और मुकदमों की फाइलें भी जल गई हैं.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 29 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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बागपत के बड़ौत शहर में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित सीओ कार्यालय में आग लगने से सीओ की कुर्सी, मेज, कंप्यूटर और कार्यालय में रखा अन्य सामान जल गया. सबसे गंभीर बात यह है कि आग की चपेट में आकर विभिन्न मुकदमों से संबंधित दस्तावेज और जनसुनवाई के लिए आए प्रार्थना पत्र भी जल गए. अब सवाल यह है कि आखिर किन मुकदमों की फाइलें आग में नष्ट हुई हैं और दस्तावेजों के नुकसान का कितना असर पड़ेगा?

दरअसल, यह घटना बुधवार (28 अक्टूबर) सुबह लगभग सात बजे की है. उस वक्त सीओ कार्यालय बंद था और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद नहीं थे. इसी दौरान एसी में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार्यालय से धुएं का गुबार बाहर निकलने लगा. वहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब धुआं उठता देखा तो कार्यालय के कर्मचारियों को सूचना दी. इसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

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फायरकर्मियों ने समय रहते आग पर पाया काबू

दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे लपटें दूसरे कमरों तक नहीं पहुंच सकीं. हालांकि, सीओ अंशु जैन के कार्यालय वाले कमरे में काफी नुकसान हुआ. आग की चपेट में आकर कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, आगंतुकों के बैठने की कुर्सियां और छत पर लगे पैनल तक जल गए. इसके अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए. हादसे की जानकारी मिलने पर सीओ अंशु जैन मौके पर पहुंचीं. 

शॉर्ट सर्किट से लगी आग

इस घटना में सबसे बड़ी चिंता मुकदमों से जुड़े दस्तावेजों और जनसुनवाई के प्रार्थना पत्रों के जलने को लेकर है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी फाइलें और कौन-कौन से दस्तावेज नष्ट हुए हैं. विभागीय स्तर पर जले हुए दस्तावेजों का ब्योरा जुटाया जा रहा है. सीओ अंशु जैन ने बताया कि आग लगने का प्राथमिक कारण शार्ट सर्किट है. वहीं, सीएफओ अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

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Published at : 29 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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