बागपत DM अस्मिता लाल और लंगूर 'मटरू' का मस्ती भरा वीडियो वायरल, साड़ी खींच रोका रास्ता

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें जिले की जिलाधिकारी (DM) अस्मिता लाल और 'मटरू' नाम के एक लंगूर के बीच अनोखा लगाव देखने को मिला. कलेक्ट्रेट परिसर में जब डीएम किसानों की समस्याएं सुनने पहुंची थीं, तभी वहां रहने वाले लंगूर मटरू ने उन्हें रोक लिया और उनकी साड़ी खींचकर दुलार जताने लगा.

जनपद बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कलेक्ट्रेट परिसर में रहने वाले लंगूर ‘मटरू’ के साथ अठखेलियां करती नजर आ रही हैं. यह वीडियो किसानों के धरने के दौरान का बताया जा रहा है. दरअसल, किसानों का ज्ञापन लेने के लिए डीएम अस्मिता लाल कलेक्ट्रेट पहुंची थीं. इसी दौरान वहां मौजूद लंगूर मटरू उनके पास आया और शरारतें करने लगा.

लंगूर को देखकर डीएम भी जमीन पर बैठ गईं और उसके साथ खेलती और दुलार करती नजर आईं. वीडियो में लंगूर भी डीएम के साथ पूरी सहजता से खेलता दिखाई दे रहा है. डीएम बागपत के इस पशु प्रेम को लोग खूब सराह रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स भी उनके इस व्यवहार की तारीफ करते नहीं थक रहे और वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है.

गौरतलब है कि डीएम अस्मिता लाल का पशु प्रेम किसी से छिपा नहीं है. उनके कार्यकाल में बागपत में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनवाया गया है. इसके साथ ही पक्षियों के लिए कृत्रिम घोंसलों की भी व्यवस्था कराई गई है. वे समय-समय पर पशु कल्याण और सेवा से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं. एक बार फिर उनका यह वीडियो सामने आने के बाद आमजन के बीच उनकी संवेदनशीलता और मानवीय सोच की जमकर सराहना हो रही है.

भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ओं का ज्ञापन लेने पहंची थी कलेक्ट्रेट

भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे थे. सूचना मिलते ही 2015 बैच की आईएएस अधिकारी अस्मिता लाल खुद उनका ज्ञापन लेने और समस्याएं सुनने नीचे आ गईं. इसी दौरान वहां 'मटरू' नाम का लंगूर आ गया, जिसे देख डीएम मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठ गईं. उन्होंने जब मटरू की तरफ हाथ बढ़ाया, तो उसने डीएम की उंगली थाम ली.

करीब पांच मिनट तक डीएम मटरू के साथ खेलती रहीं. जब वह वापस अपने कार्यालय जाने के लिए उठीं, तो लंगूर ने उनकी साड़ी पकड़ ली और उन्हें जाने से रोकने लगा. अंत में वहां मौजूद किसानों ने लंगूर के हाथ से साड़ी छुड़वाई, जिसके बाद डीएम वापस गईं.