हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, UGC के विरोध में दिया था इस्तीफा

पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, UGC के विरोध में दिया था इस्तीफा

Mathura News: अलंकार अग्निहोत्री शुक्रवार को मथुरा में थे. यहां राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ (पंजी.) के तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार,श्री हरिदास धाम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Feb 2026 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बरेली में यूजीसी एक्ट को लेकर इस्तीफे से चर्चा में आए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नहोत्री ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है.अलंकार अग्निहोत्री शुक्रवार को मथुरा में थे. यहां राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ (पंजी.) के तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार, श्री हरिदास धाम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री उपस्थित रहे, जिनका स्थानीय लोगों ने पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया.

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने मुख्य रूप से तीन बिंदुओं-एससी/एसटी एक्ट, यूजीसी एक्ट और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर,पर अपनी बात रखी. उन्होंने इन कानूनों को काला कानून करार देते हुए कहा कि यदि यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया, तो आगामी चुनावों में कमल का फूल जनता की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.

बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल

अग्निहोत्री ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यह सरकार छद्म सनातनी सरकार है. देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और वर्तमान में कॉर्पोरेट सरकार चलाई जा रही है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह भाजपा अयोध्या हारी, उसी तरह आगामी समय में काशी, मथुरा और वृन्दावन में भी उनकी हार निश्चित है.

नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान

इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही सवर्ण समाज अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता टिकट कटने के डर से जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं. बांके बिहारी कॉरिडोर के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कॉरिडोर का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए. इस बैठक के माध्यम से सवर्ण समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों और हितों की अनदेखी की गई, तो वे अपनी राजनीतिक शक्ति के माध्यम से जवाब देंगे.

और पढ़ें
Published at : 14 Feb 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS Alankar Agnihotri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
'हमें भी मरवाने की बातें...', तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार की सियासी हलचल तेज
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बॉलीवुड
Valentine Day 2026: उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
स्पोर्ट्स
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
टी20 क्रिकेट में खेली टेस्ट जैसी इनिंग! इस खिलाड़ी ने अपनी फिफ्टी के चक्कर में टीम की उम्मीदों पर फेरा पानी
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
विश्व
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
भारत ने बांग्लादेश को दिया कितना कर्ज, किन कामों में हो रहा इस्तेमाल? जानें सब कुछ
नौकरी
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
क्या है ऊंचे पहाड़ों का डेथ जोन, जहां सांस भी बन जाती है दुश्मन
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget