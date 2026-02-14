उत्तर प्रदेश के बरेली में यूजीसी एक्ट को लेकर इस्तीफे से चर्चा में आए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नहोत्री ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है.अलंकार अग्निहोत्री शुक्रवार को मथुरा में थे. यहां राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ (पंजी.) के तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग स्थित गोपाल खार, श्री हरिदास धाम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री उपस्थित रहे, जिनका स्थानीय लोगों ने पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया.

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने मुख्य रूप से तीन बिंदुओं-एससी/एसटी एक्ट, यूजीसी एक्ट और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर,पर अपनी बात रखी. उन्होंने इन कानूनों को काला कानून करार देते हुए कहा कि यदि यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया, तो आगामी चुनावों में कमल का फूल जनता की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.

बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल

अग्निहोत्री ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यह सरकार छद्म सनातनी सरकार है. देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और वर्तमान में कॉर्पोरेट सरकार चलाई जा रही है. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह भाजपा अयोध्या हारी, उसी तरह आगामी समय में काशी, मथुरा और वृन्दावन में भी उनकी हार निश्चित है.

नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान

इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही सवर्ण समाज अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता टिकट कटने के डर से जनता के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं. बांके बिहारी कॉरिडोर के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कॉरिडोर का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए. इस बैठक के माध्यम से सवर्ण समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों और हितों की अनदेखी की गई, तो वे अपनी राजनीतिक शक्ति के माध्यम से जवाब देंगे.