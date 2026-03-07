Hapur News: सपनावत गांव में फिल्मी अंदाज में पथराव, पुलिस ने दोनों पक्षों को भेजा जेल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सपनावत गांव में होली के दिन हुए एक विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि कूड़े को लेकर शुरू हुआ मामूली झगड़ा देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि करीब आधा दर्जन युवक फिल्मी अंदाज में एक घर पर ताबड़तोड़ पथराव कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, घर के अंदर मौजूद परिवार के लोग डर के साए में खुद को बचाते हुए इस पूरी घटना का वीडियो बना रहे हैं. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में जेल भेज दिया.

कूड़े को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि यह वीडियो हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपनावत का है. यहां करीब तीन दिन पहले एक ही पक्ष के दो लोगों में कूड़े को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ा की जमकर मारपीट हुई और उसके बाद पथराव हुआ. इलाके में पथराव होने से हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस में इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों ही पक्षों के लोगों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपनावत में तीन दिन पूर्व यानी होली पर हुए पथराव की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दबंग किस्म के युवक एक परिवार पर जमकर पथराव कर रहे हैं. इस घटना के संबंध में पिलखुवा क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान ने बताया कि करीब तीन दिन पूर्व होली पर एक ही पक्ष के दो लोगों में विवाद हुआ था. जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में जेल भी भेज दिया है.

