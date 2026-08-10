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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा के साथ आएंगे बृजभूषण शरण सिंह? अखिलेश यादव के नेता ने बढ़ाया सस्पेंस

सपा के साथ आएंगे बृजभूषण शरण सिंह? अखिलेश यादव के नेता ने बढ़ाया सस्पेंस

UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के नेता दीपक रंजन ने कहा भारतीय जनता पार्टी को हटाने और गिराने के लिए जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा उसका स्वागत है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 10 Aug 2026 02:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में आरोपों से मुक्त होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने खुलकर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में यूपी और बिहार की पार्टियों के लिए सॉफ्ट रवैया दिखाया. उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर उनके विरोध में कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं हुआ तो वह समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और बिहार की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) है.

पूर्व सांसद बृजभूषण के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. खास तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से आए बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कहा कि वह एक अच्छे पहलवान रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ उनके पुराने संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह खुद भी कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और नेताजी के प्रति उनका हमेशा सम्मान रहा है.

जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा उसका स्वागत है- दीपक रंजन 

सपा नेता दीपक रंजन ने कहा भारतीय जनता पार्टी को हटाने और गिराने के लिए जो भी समाजवादी पार्टी के साथ आएगा उसका स्वागत है. उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे सभी आरोपों से वह मुक्त हो चुके हैं. जब उनके ऊपर आरोप लगे थे, तब समाजवादी पार्टी महिला पहलवानों के साथ खड़ी थी और पार्टी के कई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों से मिलने भी गए थे. हालांकि सपा प्रवक्ता ने साफ किया कि बृजभूषण शरण सिंह का पार्टी में आना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही करेंगे. अगर उनपर आरोप सिद्ध होते तो पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी होती.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 10 Aug 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh BJP Akhilesh Yadav UP News SAMAJWADI PARTY
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