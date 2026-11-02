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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ में निर्माणाधीन मंदिर में हादसा, मलबे में दबने से मजदूर की मौत

आजमगढ़ में निर्माणाधीन मंदिर में हादसा, मलबे में दबने से मजदूर की मौत

आजमगढ़ में खाटू श्याम मंदिर निर्माण के दौरान अचानक शटरिंग भरभराकर गिर गई. इस घटना में तीन मजदूर घायल हो गए. घायल में एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया.

Written By : खुर्रम नोमानी, आजमगढ़ |  Updated at : 02 Nov 2026 09:26 PM (IST)
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आजमगढ़ के कन्धरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भंवरनाथ चौराहे के पास निर्माणाधीन खाटू श्याम मंदिर में आज सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. मंदिर निर्माण के दौरान अचानक शटरिंग भरभराकर गिर गई. इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई. जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर किया गया, जबकि तीसरे के हाथ में फैक्चर जिसे इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई.

दरअसल, आजमगढ़ जिले के कन्धरापुर थाना क्षेत्र में भंवरनाथ चौराहे से फैजाबाद की तरफ फोरलेन से सटे खाटू श्याम मंदिर का निर्माण विगत दो-तीन वर्षों से चल रहा था. वहीं मंदिर की छत पर स्लैब डालने की तैयारी रही, इसी दौरान अचानक शटरिंग ढह गई और वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गये. जहां दो मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

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हादसे की सूचना पर पहुंची राहत-बचाव टीम

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस तथा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई जहां राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. इस दर्दनाक घटना में घायल हुए तीनों मजदूर आजमगढ़ के सठियांव के रहने वाले बताए गये. जहां एक मजदूर अरुण चौहान के हाथ में चोट लगी जिसे अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई.

हादसे में एक मजदूर की मौत

वहीं इस मलबे में दबे दो मजदूर जिसमें राजाराम चौहान की मौके पर मौत हो गई. जबकि दूसरा कमलेश चौहान जिसके सिर पर गंभीर चोट लगने से घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया गया जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

एक अन्य मजदूर की हालत गंभीर

इस मामले पर मंडलीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि दो लोग घायल अवस्था में अस्पताल ले गए थे. इनमें से 1 की मृत्यु रास्ते में ही हो गई. जबकि, दूसरे की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

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About the author खुर्रम नोमानी, आजमगढ़

डॉ, खुर्रम आलम नोमानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से करीब 23 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं. नोमानी को करीब 32 सालों का अनुभव है. इस दौरान कई ग्राउंड रिपोर्ट्स किए. 2003 में भारत नेपाल सीमा पर लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सिद्धार्थनगर से ग्राउंड रिपोर्ट की. अबू  सलेम के पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के समय अबू सलेम के परिवार का इंटरव्यू सबसे पहले स्टार न्यूज़ पर प्रसारित की. 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर होने वाले सभी लोकसभा ,विधानसभा चुनाव  की ग्राउंड रिपोर्टिंग की. खुर्रम आलम नोमानी ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा किया. इसके बाद MA,PHD (हिन्दी) की डिग्री हासिल की. 
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Published at : 02 Nov 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Azamgarh NEWS
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