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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर बदमाश फरार

फतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर बदमाश फरार

फतेहपुर में आम जनता तो आम जनता है, यहां मंत्री और विधायक का परिवार भी सुरक्षित नहीं है. बेखौफ अपराधियों ने यूपी की राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर जानलेवा हमला किया है.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 02 Nov 2026 09:17 PM (IST)
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फतेहपुर में अपराधियों और बदमाशों के हौंसले बेहद बुलंद हैं. बेखौफ बदमाश मंत्री और विधायक के परिवार पर भी हमला करने में भी जरा सा संकोच नहीं करते हैं. जिले के मलवा थाना क्षेत्र में राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बहन के साथ मारपीट और फायरिंग की घटना ने पुलिस कार्यप्रणाली को कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई.

बताया जा रहा है कि राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बहन रामादेवी पासवान जो सुल्तानपुर शमशाही मजरे लहंगी की पूर्व प्रधान भी हैं, जब रविवार को वह अपने घर जा रहीं थी, तभी रास्ते कुछ दबंग एक युवक से मारपीट कर रहे थे. मंत्री कृष्णा पासवान की बहन जब युवक को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उनपर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. DSP ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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एसपी ने पूरे मामले पर क्या?

एसपी ने मामले में बताया कि यह मामला थाना मलवा क्षेत्र के अंतर्गत सुल्तानपुर समशाही गांव है. इसी गांव में एक गंगा के तट पर एक जमीन है, जिसकी कब्जेदार को लेकर दो पक्षों में, एक लाल सिंह पक्ष है और एक शिव सागर निषाद पक्ष है, जिनके बीच में कब्जेदार को लेकर विवाद चल रहा है.

एसपी के मुताबिक, जो लाल सिंह पक्ष है, कल शिव सागर निषाद और उसकी पत्नी रानी निषाद, जो कि रिश्ते में रामा देवी पासवान, जो राज्य मंत्री कृष्णा पासवान की बहन हैं, उनके पुत्र और पुत्रवधू लगते हैं. रामा देवी पासवान इस गांव की ही पूर्व में प्रधान भी रह चुकी हैं. कब्जेदारी को लेकर दोनों में कहासुनी और मारपीट जैसी घटना हुई थी. आज सुबह इस पक्ष का मेडिकल हुआ है. मेडिकल में कोई भी गंभीर चोट किसी प्रकार की नहीं आई है. अभी शिव सागर निषाद की तरफ से एक तहरीर थाने में प्राप्त हुई है.

वायरल वीडियो की चल रही जांच

एसपी ने कहा कि जांच पड़ताल के लिए सीओ सिटी को गांव में भेजा गया है. एक इसी के साथ-साथ एक वीडियो भी बताई जा रही है जो वायरल हो रही है, जिसमें एक ट्रैक्टर है, उसके आगे कुछ लड़के बैठे हुए हैं, और बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है. उस वीडियो की भी पूरी तरह से अभी जांच पड़ताल चल रही है. जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे, उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 02 Nov 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fatehpur News Krishna Paswan
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