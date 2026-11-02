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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधीरेंद्र शास्त्री ने की प्रभु राम-कृष्ण की तुलना तो अखिलेश यादव बोले, 'ये बेहद...'

धीरेंद्र शास्त्री ने की प्रभु राम-कृष्ण की तुलना तो अखिलेश यादव बोले, 'ये बेहद...'

धीरेंद्र शास्त्री की ओर से भगवान कृष्ण को लेकर विवादित बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये गहरी जांच का विषय है कि सनातनियों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है?

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Nov 2026 09:00 PM (IST)
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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया था. मध्य प्रदेश के शिवपुरी में श्रीराम कथा के दौरान उन्होंने भगवान राम और कृष्ण की तुलना करते हुए कहा था कि बांसुरी बजाना तो खेल है, धनुष चलाना खेल नहीं है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए धीरेंद्र शास्त्री को घेरा है. उन्होंने कहा कि हमारे पूज्य अवतारों के बीच नकारात्मक भाव से जानबूझकर अपमानजनक तुलना की जा रही है. हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने माफी मांग ली. उन्होंने कहा कि भाव में कहा था, अर्थ वो नहीं था.

अखिलेश यादव ने इस तरह की तुलना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरी साजिश करार दिया है. उन्होंने कहा कि हर धर्म-मज़हब-संप्रदाय या उसके आराध्यों-महापुरुषों के प्रति किसी भी प्रकार का जहर उगलना कभी स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस पर संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए.

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सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक समाचार है कि कोई राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त ‘लघु-बंधु’ बनकर घूम रहा व्यक्ति सनातन समाज की एकता को तोड़ने का अति निंदनीय कार्य कर रहा है. ये गहरी जांच का विषय है कि सनातनियों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र कौन कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है या आंतरिक, इसकी पड़ताल जरूरी है.''

सनातन समाज के साथ वैश्विक संगठन भी आहत- अखिलेश यादव

उन्होंने आगे कहा, ''एक अवतार के मुकाबले दूसरे अवतार को बेहतर बताने की साजिश सनातन समाज के खिलाफ चली जा रही बहुत गहरी चाल है. हर सच्चा सनातनी इन दोनों अवतारों का उपासक होता है. नवमी-अष्टमी का भेद किसी के मन में नहीं होता है. इस अवांछित तुलना से सनातन समाज इतना आहत हुआ है कि दोनों अवतारों के नाम का उल्लेख करके हम उसे और आहत नहीं करना चाहते हैं. सनातन समाज के अलावा भी अन्य समाज और वैश्विक संगठन भी घोर आहत महसूस कर रहे हैं.'' 

'दोनों की लीलाएं अपने समय-काल के अनुरूप घटित हुईं'

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि ‘लोकरक्षक’ और ‘लोकरंजक’ दोनों ही एक ही के अवतार हैं, दोनों की लीलाएं अपने समय-काल के अनुरूप घटित हुई हैं फिर ऐसी गरिमाहीन तुलना का तर्क क्या है और उसके पीछे क्या मंसूबा है ये स्पष्ट किया जाए. ईशनिंदा का अपराध करनेवाले ऐसे व्यक्ति के पीछे, उसके किसी संगी-साथी की कुटिल मंशा कार्यरत दिखती है.

'अगर इसे नहीं रोका गया तो समाज में अशांति का माहौल बनेगा'

उन्होंने आगे कहा, ''ऐसे निंदात्मक विषय पर तो हर राजनीतिक दल और उसके समर्थक भी इस तथाकथित वाचक के खिलाफ एकजुट हो गये हैं. अगर इसे नहीं रोका गया तो इससे समाज में अशांति और असंतोष का वैमनस्यकारी वातावरण बनेगा. ये अक्षम्य पाप है, ऐसे व्यक्ति को समाज, सनातन, देश हित में निरुद्ध-अवरुद्ध करना ही एकमात्र उपाय है.'' 

सनातन का ठेकेदार मानने वाले अब कहां हैं- अखिलेश यादव

सपा प्रमुख ने ये भी कहा कि पूजनीय देवी अहिल्याबाई होल्कर जी की मूर्ति का अपमान, मणिकर्णिका घाट का तोड़ा जाना, जगह-जगह मंदिरों को तोड़ना, परमपूज्य शंकारचार्य जी पर आरोप लगाना और उनके बटुकों पर प्रहार करना, जन्माष्टमी मनाने पर रोक लगाते हुए तोड़फोड़ करना, ये सब अनायास ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई तो है जो इस छल-कुचक्र को रच रहा है. उन्होंने सवाल किया कि अब वो सब कहाँ हैं जो अपने को सनातन का ठेकेदार मानते हैं, क्या वो अपने परंपरागत भूमिगत निवास में जाकर छिप गये हैं?

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav Dhirendra Krishna Shastri
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