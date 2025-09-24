रामपुर में आजम खान के घर पर भारी भीड़, समर्थक कर रहे स्वागत और बांट रहे हैं मिठाई

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आ गया है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मंगलवार 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. 23 महीने की लंबी कैद के बाद वे रामपुर पहुंचे, जहां उनके घर के बाहर हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और चाहने वालों की भारी भीड़ जुटी हुई है.

आज बुधवार (24 सितंबर) की सुबह से ही रामपुर में उत्साह का माहौल है और सभी अपने चहेते नेता से मिलने को बेताब नजर आ रहे हैं. सपा ने इसे न्याय की जीत बताते हुए BJP पर झूठे मुकदमों का आरोप लगाया है. कार्यकर्ताओं में आज़म खान के बाहर आने के बाद एक नया जोश आ गया है.

बुधवार सुबह से भीड़ का सैलाब

रामपुर पहुंचते ही खान के निवास पर उत्सव सा माहौल हो गया. बुधवार सुबह से ही कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग उनके घर के बाहर डेरा डाले हुए हैं. नारे लग रहे हैं- "आजम खान जिंदाबाद" और लोग एक-दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में चुनौती हो रही है.

104 केसों से जमानत, लेकिन सवाल बाकी

बता दें कि आजम खान की गिरफ्तारी 29 फरवरी 2020 को बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र जालसाजी मामले से शुरू हुई. कुल 104 आपराधिक मामलों में फंसे थे, जिनमें से 6 में सजा हुई, लेकिन सभी में जमानत मिल चुकी है. अक्टूबर 2023 में रामपुर क्वालिटी बार मामले में 7 साल की सजा के बाद वे फिर जेल गए. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सपा नेता को हमेशा जेल में रखने का पैटर्न उभर रहा है. अब सभी केसों में जमानत होने से वे राजनीतिक सक्रियता बढ़ा सकते हैं.

18 सितम्बर को मिली थी जमानत

आजम खान को आखिरी बाकी केस रामपुर क्वालिटी बार जमीन अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को जमानत दी थी. मंगलवार दोपहर वे सीतापुर जेल से बाहर निकले, जहां उनके बेटे आदिब आजम खान, पूर्व MLA अब्दुल्ला आजम और सैकड़ों SP कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. रिहाई से पहले जेल के आसपास BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी, और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई. आज़म ने बाहर आते ही समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी का आभार, जो समर्थन किया, उसके लिए आशीर्वाद. अब स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, जीना चाहता हूं.