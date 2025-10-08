हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'अकेले आएं अखिलेश यादव', आजम खान ने रख दीं ये शर्तें, बोले- मेरे परिवार से नहीं मिलने दूंगा

Azam Khan Akhilesh Yadav Meeting: अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जा रहे हैं, लेकिन आजम खान ने शर्त रखी है कि वे अकेले आएं और उनके परिवार का कोई सदस्य उनसे नहीं मिलेगा.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मचने जा रही है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठन नेता आजम खान जेल से बाहर आने के बाद से अखिलेश यादव से बेहद नाराज दिख रहे हैं. अब आजम खान से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर जा रहे हैं. हालांकि, इस मुलाकात से पहले ही आजम खान ने कुछ शर्तें रख दी हैं. 

आजम खान ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर अखिलेश यादव उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें अकेले आना होगा. आजम खान ने कहा कि उनके अलावा उनके परिवार का कोई सदस्य अखिलेश यादव से नहीं मिलेगा. आजम ने कहा, "न मेरी पत्नी मिलेगी, न मेरा बेटा अब्दुल्लाह मिलेगा. अखिलेश यादव के साथ भी उनकी सिक्योरिटी के अलावा कोई अन्य नेता या व्यक्ति मेरे घर में न आए."

'अकेले रोती रही मेरी बीवी, किसी ने नहीं जाना हाल'- आजम खान

नाराजगी की वजह बताते हुए आजम खान ने कहा, "अखिलेश यादव का अधिकार सिर्फ मुझपर है. ईद के दिन मेरी पत्नी घर में अकेली रोती रही. किसी ने न ही फोन किया और न तो कोई मिलने ही आया. तो अब क्यों आएंगे? अखिलेश यादव के अलावा अब मैं किसी से नहीं मिलना चाहता."

वहीं, आजम खान ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश यादव उनसे मिलने आते हैं तो यह उनका सम्मान होगा. वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि अखिलेश यादव से उनकी फोन पर भी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि इन दिनों उनके फोन भी बंद थे. अब उनका कहना है कि इस अखिलेश यादव के साथ होने वाली इस मीटिंग में कोई तीसरा शामिल न हो, यह मुलाकात केवल दो लोगों की हो. 

बता दें, आजम खान जबसे जेल से बाहर आए हैं, उनसे समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता मिलने नहीं पहुंचा. हालांकि, पार्टी के कुछ सांसद-विधायकों की उनसे मुलाकात हुई है. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 08 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Akhilesh Yadav Rampur News Samajwadi Party UP News AZam Khan
