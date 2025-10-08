मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, करोड़ों की ठगी से जुड़ा मामला

उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. पुलिस ने जावेद हबीब उनके बेटे अनोश हबीब समेत तीन अन्य लोगों पर 20 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. जिसके बाद उनके परिवार पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. छानबीन में जावेद हबीब की पत्नी का नाम भी सामने आया है.

संभल के एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि जावेद हबीब के खिलाफ राय सत्ती थाने में 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं. आरोप है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर सैकड़ों लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपये का फ्रॉड किया गया है. ये कार्रवाई कई लोगों द्वारा पैसे ठगने की शिकायत के बाद की गई है.

जावेद हबीब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जावेद हबीब के दिल्ली और मुम्बई स्थित ठिकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं. जावेद हबीब और बेटा फरार है वो कहीं विदेश ना भाग जाए इसलिए पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया है. जावेद हबीब से पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

एसपी ने बताया कि अब तक 5 से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने चुके हैं. ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता हैं क्योंकि पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रहे हैं. अब तक हुई 20 एफआईआर में एक करोड़ रुपये तक के घोटाले का खुलासा हुआ है.

बताया जा रहा है कि जावेद हबीब और उसके बेटे अनोश ने सितंबर 2023 में संभल में एक सेमिनार किया था, जिसमें लोगों को मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. दो साल बाद भी उन्हें न कोई मुनाफा दिया गया और न ही निवेश की गई रकम को लौटाया गया. जिसके बाद पीड़ितों ने आगे आकर पुलिस को ठगी की शिकायत की है.

संभल पुलिस सभी शिकायतों को इकट्ठा कर मामले की जांच में जुट गई हैं. जावेद हबीब और उनके सहयोगियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. एसपी ने कहा कि अगर पीड़ितों के पैसे वापस नहीं किए जाएंगे तो जावेद हबीब की संपत्ति को जब्त कर लोगों की पैसे लौटाएं जाएंगे.