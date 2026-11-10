काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब

प्रकाश और रोशनी का पर्व दीपोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया गया. भगवान शिव की नगरी काशी (वाराणसी) में भी दीपोत्सव का उत्साह अपने चरम पर रहा. दीपावली के दौरान काशी वालों ने झालरों के साथ अपने घरों को रौशन किया, जमकर आतिशबाजी भी हुई. हालांकि, दीपोत्सव के दौरान वाराणसी में शराब सेवन से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं, वह भी चौकाने वाले हैं.

दरअसल, पूरे देश के साथ वाराणसी में भी प्रकाश का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया गया. काशी के लोगों में दीपोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है, लेकिन इस त्योहार के दौरान शराब सेवन से जुड़े आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीपावली के चार दिनों तक वाराणसी में 32 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री हुई है, जो सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना है.

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32 करोड़ का शराब गटक गए काशी वाले

आबकारी विभाग की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी में प्रकाश पर्व के दौरान आम दिनों की तुलना में दो गुना से अधिक संख्या में शराब की बिक्री हुई है. आंकड़ों के अनुसार धनतेरस से अगले 4 दिन तक वाराणसी में 32 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री हुई है. इस प्रकाश पर्व के दौरान रोजाना करीब 8 करोड़ का शराब सिर्फ काशी में खरीदा गया है. जबकि वाराणसी में सामान्य दिनों की तुलना में एक महीने में 124 करोड रुपए के करीब शराब की बिक्री होती है.

होली के बाद प्रकाश पर्व दीपावली में भी शराब का सेवन

आमतौर पर रंग उत्सव होली के दौरान शराब बिक्री को लेकर ऐसे आंकड़े देखे जाते हैं लेकिन दीपावली के दौरान भी बड़ी संख्या में शराब की बिक्री हुई है. वाराणसी जनपद में चार दिनों में 32 करोड़ से अधिक का शराब खरीदने से जुड़ा आंकड़ा चौंकाने वाला है. हालांकि, दीपोत्सव पर्व के दौरान शराब सेवन काशी के लोगों ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है.

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