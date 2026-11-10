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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब

बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब

महोबा बुंदेलखंड की अनोखी दीवाली देखने को मिली है. यहां द्वापर युग की लट्ठमार दीवारी ढोलक की थाप और लाठियों की खनक के साथ जीवंत हो गई. लाठियों के अचूक वार और हैरतअंगेज करतब देख दंग रह गए लोग.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 10 Nov 2026 08:34 AM (IST)
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बरसाने की लट्ठमार होली तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दीपावली पर खेली जाने वाली लट्ठमार दीवारी का रोमांच ही अलग है. महोबा, हमीरपुर और बांदा समेत पूरे बुंदेलखंड में ढोलक की थाप पर लाठियों के अचूक वार और जिमनास्टिक जैसे करतब देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं. द्वापर युग की इस वीर रस से भरी परंपरा ने पूरे देश में अपनी एक अलग ही धूम मचा रखी है.

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र खासकर महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, चित्रकूट, झाँसी और ललितपुर में दीपावली के पावन पर्व पर 'दिवारी नृत्य' की धूम पूरे देश में अनूठी मिसाल पेश करती है. धनतेरस से लेकर भाई दूज तक गांव-गांव और गली-मोहल्लों में सजी टोलियों के बीच यह पारंपरिक लोकनृत्य किसी जंग के मैदान जैसा प्रतीत होता है.

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40 वर्षों से नवयुवकों को दिवारी खेलना सिखा रहे अकरम 

रंग-बिरंगे परिधान, कमर में फूलों की झालर और घुंघरू बांधे ये नौजवान हाथों में मजबूत लाठियां थामकर जब मैदान में उतरते हैं, तो उनका जोश देखने लायक होता है. महोबा शहर के भटीपुरा में लठमार दिवारी खेलने वाले अकरम खान बताते है कि वो 40 वर्षों से नवयुवकों को दिवारी खेलना सिखाते चले आ रहे हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम युवा भागीदारी कर बड़े ही उत्साह से द्वापर ने भगवान कृष्ण की लीलाओ को याद कर लठमार दिवारी खेलते हैं. इस दिवारी से युवा आत्मरक्षा के साथ-साथ अपने शारीरिक परिश्रम से अपने आप को मजबूत बनाते हैं.

द्वापर युग से जुड़ा है इतिहास

इस नृत्य का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र के अहंकार को तोड़ा था, तब ब्रज के ग्वालों ने विजय जश्न के रूप में इस कला का प्रदर्शन किया था. बुंदेलखंड के लोग इसे भगवान कृष्ण द्वारा ग्वालों को सिखाई गई आत्मरक्षा की युद्ध-कला मानते हैं. यहां के त्योहारों में महोबा के वीर आल्हा-उदल की वीरता की झलक हर उत्सव में साफ दिखाई देती है.

ये है बुंदेली सभ्यता और संस्कृति पहचान

ढोलक की तेज थाप और वीर रस से भरपूर गीतों के बीच जब युवा लाठियों से एक-दूसरे पर वार करते और चुस्ती के साथ बचाव करते हैं, तो देखने वालों का खून उबाल मारने लगता है. जिमनास्टिक जैसे इनके अद्भुत करतब और पैंतरे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं. बुंदेली सभ्यता और संस्कृति की यह पहचान आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ जीवित है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती है.

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Published at : 10 Nov 2026 08:34 AM (IST)
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