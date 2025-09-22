अयोध्या: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हो मां शैलपुत्री की पूजा, भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु

राम नगरी में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना हुई. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर में पूजा अर्चना की. राम नगरी में माता के पूजन अर्चन का दौर जोर शोर से ही शुरू हुआ है. माता के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लिया और माता रानी नवरात्र के प्रथम दिन आशीर्वाद प्राप्त किया धार्मिक मान्यता है कि छोटी देवकाली मंदिर पर दर्शन पूजन सहित सभी तरीके की मनोकामना की पूर्ति होती है.

मंदिर के प्रधान पुजारी ने क्या बताया?

छोटी देवकाली मंदिर के प्रधान पुजारी ने बताया कि नवरात्र के प्रथम दिन मां जगत जननी की शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा हो रही है श्रद्धालु मां का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करें बस मां से यही मनोकामना है.

माता सीता की कुलदेवी के तौर पर छोटी देवकाली मंदिर में मां विराजमान है मंदिर का कपाट सुबह 6:00 बजे आरती के साथ खुला है महा आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और उन्होंने मां की आरती में सहभागिता की माता जी के पूजन से सभी को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.

रंग के पीठाधीश्वर का क्या कहना है?

रंग के पीठाधीश्वर राम शरण दास ने कहा की मां शैलपुत्री समाज के कल्याण के लिए सबको अपने आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं यह समाज की आस्था है मां का आशीर्वाद सब पर बना रहे यही कामना है. माता के भक्तों ने मां के दर्शन उपरांत कहा कि माता रानी का नवरात्र के प्रथम दिन पूजन अर्चन करके बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है.

वहीं उन्होंने कहा कि मां सबका कल्याण करें सब को खुश रखें यही मां से यही मनोकामना है. श्रद्धालुओं ने कहा की राम की नगरी में आए और माता रानी की आराधना कर रहे हैं हमारी सबकी मनोकामना माता जी पूरी करें. बता दें 9 दिन में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता का दर्शन पूजन करेंगे.