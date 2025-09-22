उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंच कर नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर व्यापरियों और ग्राहकों को जागरुक किया है. वहीं उन्होंने दुकान पर स्टीकर लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है.

बता दें नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म आज सोमवार से लागू हो गए हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में तय जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के पहले चरण की शुरुआत खुद व्यापारियों और ग्राहकों के बीच जनसंर्पक करके की है.

पदयात्रा कर ग्राहकों और व्यापारियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम ने आज सुबह पदयात्रा कर झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक कारोबारी प्रतिष्ठानों में जाकर कारोबारियों और वहां मिले ग्राहकों से बात की, जीएसटी सुधारों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी. उन्होंने कारोबारियों से आग्रह किया मोदी सरकार से उपहार स्वरूप घटी जीएसटी का लाभ ग्राहकों को अवश्य दें. साथ ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठानों पर 'गर्व से कहो यह स्वदेशी है’ का पोस्टर भी लगाएं.

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जीएसटी परिषद की बैठक में तीन सितंबर को कर सुधारों का निर्णय लिया था.जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक समीक्षा बैठक में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक ‘जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान’ का पहला चरण शुरू करने का निर्णय लिया था. इसकी शुरुवात आज सोमवार (22 सितंबर) को उन्होंने खुद पदयात्रा, जनसंर्पक और संवाद से किया है.

सीएम ने लगाए जीएसटी की घटी दरों के स्टीकर

जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक पदयात्रा की और मार्ग पर स्थित कई दुकानों में जाकर व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जीएसटी की घटी दरों को लेकर उनसे संवाद किया है.

वहीं उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी की घटी दरों से संबंधित एक स्टीकर और गुलाब का फूल दिया. साथ ही कहा कि जीएसटी की घटी दरों का लाभ ग्राहकों को जरूर दीजिए. इससे आपका कारोबार और समृद्ध होगा.

सीएम ने दुकानों पर जाकर कहा कि आज जो हुआ है इससे आपका बाजार और मजबूत होगा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्राहकों को कम हुई जीएसटी का फायदा जरूर दीजिए. इस बीच मुख्यमंत्री की पदयात्रा में ‘घटी जीएसटी बढ़ा व्यापार, धन्यवाद मोदी सरकार’ के खूब नारे लगे.