हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनए GST रिफॉर्म्स को लेकर व्यापारियों के बीच पहुंचे सीएम योगी, स्टीकर लगाकर शुरू किया जागरूकता अभियान

नए GST रिफॉर्म्स को लेकर व्यापारियों के बीच पहुंचे सीएम योगी, स्टीकर लगाकर शुरू किया जागरूकता अभियान

New GST Reforms: यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ व्यापारियों व ग्राहकों से मिले जहां उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार पर मोदी सरकार का आभार जताया.

By : विवेक राय | Updated at : 22 Sep 2025 07:06 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंच कर नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर व्यापरियों और ग्राहकों को जागरुक किया है. वहीं उन्होंने दुकान पर स्टीकर लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है. 

बता दें नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म आज सोमवार से लागू हो गए हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में तय जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के पहले चरण की शुरुआत खुद व्यापारियों और ग्राहकों के बीच जनसंर्पक करके की है. 

पदयात्रा कर ग्राहकों और व्यापारियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम ने आज सुबह पदयात्रा कर झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक कारोबारी प्रतिष्ठानों में जाकर कारोबारियों और वहां मिले ग्राहकों से बात की, जीएसटी सुधारों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी. उन्होंने कारोबारियों से आग्रह किया मोदी सरकार से उपहार स्वरूप घटी जीएसटी का लाभ ग्राहकों को अवश्य दें. साथ ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठानों पर 'गर्व से कहो यह स्वदेशी है’ का पोस्टर भी लगाएं.

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जीएसटी परिषद की बैठक में तीन सितंबर को कर सुधारों का निर्णय लिया था.जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक समीक्षा बैठक में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक ‘जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान’ का पहला चरण शुरू करने का निर्णय लिया था. इसकी शुरुवात आज सोमवार (22 सितंबर) को उन्होंने खुद पदयात्रा, जनसंर्पक और संवाद से किया है. 

सीएम ने लगाए जीएसटी की घटी दरों के स्टीकर

जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक पदयात्रा की और मार्ग पर स्थित कई दुकानों में जाकर व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जीएसटी की घटी दरों को लेकर उनसे संवाद किया है. 

वहीं उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी की घटी दरों से संबंधित एक स्टीकर और गुलाब का फूल दिया. साथ ही कहा कि जीएसटी की घटी दरों का लाभ ग्राहकों को जरूर दीजिए. इससे आपका कारोबार और समृद्ध होगा. 

सीएम ने दुकानों पर जाकर कहा कि आज जो हुआ है इससे आपका बाजार और मजबूत होगा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्राहकों को कम हुई जीएसटी का फायदा जरूर दीजिए. इस बीच मुख्यमंत्री की पदयात्रा में ‘घटी जीएसटी बढ़ा व्यापार, धन्यवाद मोदी सरकार’ के खूब नारे लगे.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
GST UP NEWS Gorakhpur News UP POLITICS NARENDRA MODI YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
जम्मू और कश्मीर
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
नौकरी
BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
Ration Card eKYC: यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget