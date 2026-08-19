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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSIT रिपोर्ट के बीच राम मंदिर पहुंचे डॉ. अनिल मिश्रा, रामभक्तों ने किया स्वागत

SIT रिपोर्ट के बीच राम मंदिर पहुंचे डॉ. अनिल मिश्रा, रामभक्तों ने किया स्वागत

Ayodhya News In Hindi: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रहे डॉ. अनिल मिश्रा पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 19 Aug 2026 05:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डॉ. अनिल मिश्रा एक बार फिर धार्मिक गतिविधि में नजर आए. उन्होंने रामभक्तों के साथ रामकोट की परिक्रमा की और हनुमान चालीसा का पाठ किया. परिक्रमा के दौरान राम मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया. हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी रमेश दास ने भी डॉ. अनिल मिश्रा को शुभकामनाएं दीं और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी कामना जाहिर की.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रहे डॉ. अनिल मिश्रा पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए. रामकोट की परिक्रमा पूरी करने के बाद जब डॉ. अनिल मिश्रा राम मंदिर के मुख्य द्वार के समीप पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों और रामभक्तों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान डॉ. मिश्रा के साथ रामभक्त भी नजर आए और पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा. लोगों के बीच डॉ. मिश्रा की मौजूदगी चर्चा का विषय भी रही.

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हनुमानगढ़ी पर लिया आशीर्वाद 

इस दौरान हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी रमेश दास ने डॉ. अनिल मिश्रा के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि डॉ. मिश्रा ने रामभक्तों के साथ रामकोट की परिक्रमा की है और भगवान श्रीराम से उनके स्वस्थ रहने की प्रार्थना की. रमेश दास ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्थाएं लगातार बेहतर होती रहें, यही उनकी कामना है. उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि डॉ. अनिल मिश्रा आने वाले समय में फिर से मंदिर की व्यवस्था से जुड़कर अपनी जिम्मेदारी संभालें.

चढ़ावा चोरी के बाद दिया था इस्तीफा 

बता दें कि डॉ अनिल मिश्रा ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना उजागर होने के बाद चंपत राय के साथ पद से इस्तीफा दे दिया था. शुरू में इनकी भूमिका संदिग्ध मानी गई और कई तरह के आरोप लगे. एसआईटी ने कई दिन अयोध्या में अलग-अलग लोगों से पूछताछ कर जांच की.ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया था. विपक्ष ने ट्रस्ट के साथ ही बीजेपी सरकार को भी इस पर घेर लिया था.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ayodhya NEWS Anil Mishra
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