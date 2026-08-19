Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में सड़क हादसों पर एक्शन, डबल हेलमेट पर सख्ती के निर्देश

उत्तराखंड में सड़क हादसों पर एक्शन, डबल हेलमेट पर सख्ती के निर्देश

Dehradun News In Hindi: इस बैठक में सबसे पहले दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों को वैज्ञानिक तरीके से खंगालने पर जोर दिया गया, सड़क की बनावट, रोड ज्योमेट्रिक्स और तकनीकी खामियों पर ध्यान के निर्देश दिए.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 19 Aug 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए बुधवार को मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. जिसमें दुर्घटनाओं की मौजूदा स्थिति से लेकर जिला स्तर की समितियों के कामकाज तक हर पहलू पर खंगाला गया . मुख्य सचिव ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि सिर्फ कागज़ी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, विभागों को आपस में तालमेल बिठाकर तय समय सीमा में नतीजे दिखाने होंगे.

बैठक में सबसे पहले दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों को वैज्ञानिक तरीके से खंगालने पर ज़ोर दिया गया, सड़क की बनावट, रोड ज्योमेट्रिक्स और तकनीकी खामियों की बारीकियों पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए. बैठक में रोड सेफ्टी ऑडिट को प्राथमिकता देने की बात भी की गई. बस अड्डों के लिए भी अलग टीम बनाकर नियमित ऑडिट करने के दिशा निर्देश दिए गए ऑडिट में खामियां पाने पर उन्हें गंभीरता से लेकर तुरंत समाधान करने की  हिदायत भी दी गई.

यह भी पढ़ें: अखिलेश का NDA की सीटों वाला दावा कितना सच? एक्सपर्ट बोले- 'ये सिर्फ माइंड गेम'

डबल हेलमेट ना पहनने पर होगी कार्यवाही 

इस बैठक में दोपहिया चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू कराने और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन और पुलिस विभाग को प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से जुड़े कामों की नियमित समीक्षा करने की सख्त हिदायत दी गई है.

पहाड़ों के लिए खास प्लान 

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की सुरक्षा को लेकर भी बैठक में खास चर्चा हुई. सड़क किनारे बांस के पेड़ लगाने और क्रैश बैरियर पैराफिट लगाने को लेकर वन व लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले दिए गए निर्देशों पर अब तक क्या कुछ कार्यवाही हुई है. इसका ब्योरा लिया गया साथ ही दूसरे राज्यों में अपनाए जा रहे बेहतर सड़क सुरक्षा मॉडल का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड में लागू करने की हर संभावना तलाशने को  लेकर भी चर्चा की गई.  ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना प्रवण जगहों का रोड सेफ्टी के साथ साथ थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और उसके सुझावों पर अमल करने के निर्देश भी दिए गए.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस-सपा के अलायंस का क्या होगा? विवाद के बीच सपा MLA का आया बयान

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Road Safety UTTARAKHAND NEWS ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बीतेगी सपा नेता की जिन्दगी? हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
जेल में बीतेगी सपा नेता की जिंदगी? हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में सड़क हादसों पर एक्शन, डबल हेलमेट पर सख्ती के निर्देश
उत्तराखंड में सड़क हादसों पर एक्शन, डबल हेलमेट पर सख्ती के निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: बिजनौर की नजीबाबाद सीट पर मुस्लिम करेंगे फैसला कौन होगा विधायक, 2022 में जीती थी सपा
बिजनौर की नजीबाबाद सीट पर मुस्लिम करेंगे फैसला कौन होगा विधायक, 2022 में जीती थी सपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ED कर रही अपना काम', आजम की यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर बोले आशीष पटेल
'ED कर रही अपना काम', आजम की यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर बोले आशीष पटेल
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हॉरर फिल्म जैसा था मंजर’, कोलकाता होटल अग्निकांड की आपबीती
‘हॉरर फिल्म जैसा था मंजर’, कोलकाता होटल अग्निकांड की आपबीती
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन केस: कांग्रेस का केजरीवाल पर निशाना, 'जो आदमी...'
सत्येंद्र जैन केस: कांग्रेस का केजरीवाल पर निशाना, 'जो आदमी...'
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ग्रह गोचर
Guru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी
सुबह उठते ही देखते हैं मोबाइल? आज 19 अगस्त से ये आदत पड़ सकती है भारी
ट्रेंडिंग
Viral Video: सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget