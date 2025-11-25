राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा ‘धर्म ध्वज’, चंपत राय बोले- त्याग और समर्पण का बनेगा प्रतीक

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज ‘धर्म ध्वज’ फहराया जाएगा. कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा और करीब 11.50 बजे ध्वजारोहण होगा. श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह ध्वज त्याग और समर्पण का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि इस भगवा पताका पर सूर्य और ‘ऊँ’ अंकित है, और इसमें अग्नि की ज्वाला और उगते सूर्य का रंग झलकता है. यह ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है, जो तिकोने समकोण त्रिभुज के रूप में है.

इसके साथ ही चंपत राय ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और स्वामी गोविंद देव गिरी मौजूद रहेंगे.

मंदिर पूरा होने की सभी को खुशी

श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हम बहुत उत्साहित हैं कि मंदिर के पूरा होने का दिन आखिरकार आ गया है, एक ऐसा पल जिसका सदियों से इंतजार था. इतने सालों में, हमारी कोशिशें लगातार इस मील के पत्थर की ओर बढ़ रही हैं."

सनातन धर्म का गौरव बढ़ा

जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज ने इसे भारत और सनातन धर्म के लिए गर्व का दिन बताया. उन्होंने कहा, "आज भारत और सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है. भगवान राम के मंदिर का झंडा फहराने की पूरी सेरेमनी के बाद, मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा. इसके बाद, भक्त दर्शन कर पाएंगे."

उनके मुताबिक, यह दिन सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए यादगार बनने जा रहा है.

देश के लिए गर्व का पल

महंत राम लोचन शरण ने इस मौके को देश के लिए असाधारण बताया. उन्होंने कहा, "यह देश के लिए बहुत गर्व का पल है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. हमारे प्रधानमंत्री आ गए हैं. कई लोग प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को भगवान का अवतार मानते हैं."

भक्तों में जबरदस्त उत्साह

ध्वजारोहण से पहले एक भक्त ने कहा, "जो मंदिर कभी अधूरा था, वह अब बन गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी रस्में पूरी करेंगे. हम इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने आए हैं. पहले, आम लोगों के लिए उस जगह पर जाना भी मुश्किल था, लेकिन अब हमें इस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला है."