प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुँच रहे हैं जहां वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के धर्म ध्वज स्थापना समारोह में शामिल होंगे. पीएम मोदी आज मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे. इस समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह दस बजे सप्त मंदिर पहुंचेंगे. सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करेंगे. इसके बाद वे राम दरबार गर्भगृह में पूजा करेंगे और फिर रामलला गर्भगृह में दर्शन करेंगे. पीएम मोदी सुबह 11.52 बजे से दोपहर 12.35 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे.

शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से स्वागत

पीएम मोदी के स्वागत की भी भव्य तैयारियां की गई हैं. अयोध्या में प्रधानमंत्री का शंख ध्वनि, वैदिक मंत्रोच्चार और घंटे बजाकर भव्य स्वागत किया जाएगा. पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पहले से ही एसपीजी अयोध्या में पहुंच गई हैं. पीएम साकेत कॉलेज से रामपथ होते हुए टेढ़ी बाजार के रास्ते राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे. इसे देखते हुए 15 किमी के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हैं.

पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतज़ाम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की तैनाती की गई है. वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर फील्ड टीम तक का समन्वित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है.

आधिकारिक बयान के अनुसार, सुरक्षा योजना के तहत उच्च अधिकारियों को रणनीतिक नेतृत्व के लिए तैनात किया गया है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी और निरीक्षकों की बड़ी संख्या शामिल है.

चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात

सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के 30 अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 90 अधिकारी, 242 उपनिरीक्षक, 1060 निरीक्षक (पुरुष), 80 महिला उपनिरीक्षक, 3090 पुरुष हेड कांस्टेबल, 448 महिला हेड कांस्टेबल तैनात किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, यातायात विभाग के 800 से अधिक कर्मी भी ड्यूटी पर रहेंगे.

इसमें कहा गया कि सुरक्षाकर्मी भीड़ नियंत्रण, तलाशी, जांच और आपात प्रतिक्रिया जैसे दायित्व निभाएंगे. विशेष सुरक्षा इकाइयों में बम खोजी दस्ता, श्वान दस्ता, वीवीआईपी सुरक्षा निरीक्षण दल, यातायात प्रबंधन इकाई, अग्निशमन इकाई और प्रतिक्रिया बल को संवेदनशील बिंदुओं पर तैनात किया गया है.

इस दौरान बीडीएस यूनिट, एक्स-रे जांच मशीन, सीसीटीवी, विशेष सुरक्षा वैन, गश्ती इकाई और एंबुलेंस इकाइयों का भी प्रावधान किया गया है. स्थानीय पुलिस के अलावा, एटीएस कमांडो की विशेष टीम, ‘एनएसजी स्नाइपर यूनिट’ और ‘एंटी-ड्रोन यूनिट’ भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तैनात की गई हैं.

कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन लागू

इस कार्यक्रम को देखते हुए सोमवार शाम 6 बजे से लेकर मंगलवार को भीड़ खत्म होने तक पूरे शहर में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है. भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन के लिए नया सरयू पुल, साकेत पेट्रोल पंप बैरियर, हनुमानगुफा चौराहा, लता मंगेशकर चौक, बड़ी छावनी, रामघाट, हनुमानगढ़ी, विद्याकुंड, रायगंज और टेढ़ी बाजार सहित अधिकांश प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है.

शहर के भीतर रामपथ, दंतधावन कुंड, तुलसी स्मारक, राजघाट, लक्ष्मण किला, नयाघाट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, इकबाल अंसारी आवास मोड़ और श्रीराम अस्पताल मार्ग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू है. बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं.

