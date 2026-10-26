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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश बोले- 'पूरब और पश्चिम हिल गया है'

सपा में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश बोले- 'पूरब और पश्चिम हिल गया है'

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की मांग की है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 26 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले राजनीतिक माहौल गरमा गया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर धांधली करने का आरोप लगाया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव करीब आ गया है, बहुत समय नहीं बचा है. आज की ज्वाइनिंग से पूरब और पश्चिम हिल गया है. पूरे यूपी में इन साथियों के माध्यम से पीडीए के पक्ष में संदेश गया है. इनके जुड़ने से पीडीए की लड़ाई मजबूत दिखाई दे रही है. इन साथियों के आने से पीडीए परिवार की जीत और बड़ी होती जा रही है.

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सपा की सरकार बनने पर वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी की घोषणा

अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी देने का काम करेंगे. अखिलेश यादव ने कहा कि आउटसोर्सिंग खत्म करने का काम करेंगे. वाल्मीकि समाज के घर का मालिकाना हक दिलाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मेनिफेस्टो में काम करेंगे.

बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट में अभी भी बीजेपी हेराफेरी करने, धांधली करने से नहीं रुक रही है. उन्होंने कहा कि "जैसे-जैसे जानकारी हासिल कर रहे हैं, सरप्राइजिंग जानकारी मिल रही है. नंदलाल निषाद दशरथ विकास जिसके कई बूथों पर नाम शामिल थे. अब इलेक्शन कमीशन सभी दलों के घेरने पर मजबूरी में काम कर रहा है.

वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की मांग

अखिलेश यादव ने मांग की है कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए. सरकार और इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना चाहिए, बायोमेट्रिक आधार पर बूथ से जोड़ा जाए. आरोप लगाया कि बीजेपी के पास नकली आधार छपने की न जाने कौन सी मशीन है. उन्होंने कहा कि वोट फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने कहा कि सीमा असुरक्षित हुई है, नौकरी नहीं दे पा रहे, आरक्षण में खिलवाड़. बीजेपी कैसा लोकतंत्र चला रही? कोई सुनने वाला नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा कि वोटिंग के दिन हम चाहते हैं कि बायोमेट्रिक हो और वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए.

पोस्टर लगाकर करेंगे गलत प्रचार तो मजबूत होगा पीडीए- अखिलेश

पोस्टर वार पर अखिलेश यादव ने कहा कि जितना ये पोस्टर लगाकर गलत प्रचार करेंगे, पीडीए और मजबूत होगा. अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि सपा सरकार बनेगी, तब बड़े पैमाने पर बेटियों को साइकिल बंटवाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि "हमारा लक्ष्य है बीजेपी हारे और हमेशा के लिए यूपी से हटाई जाए."

उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार कोई सवाल नहीं सुनना चाहती, अगर पूछेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी. मेटा से मिलकर वीडियो चलने नहीं दे रहे. ये सरकार सवाल से डरती है, जो डरती है वो लोकतंत्र को कमजोर करेगी. बीजेपी को नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहिए.

घुसपैठिया विवाद पर अखिलेश यादव ने क्या कहा?

घुसपैठिया विवाद पर अखिलेश ने कहा चीन के बॉर्डर को लेकर संकट खड़ा हो रहा है. अरुणाचल प्रदेश और लेह-लद्दाख को लेकर बात आ रही है. वो भी तो घुसपैठिये हैं. उत्तराखंड के पूर्व सीएम बोलने लगे, अरे  हम अपने सीएम के बारे में कह रहे थे. उत्तराखंड से यहां आए हैं.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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