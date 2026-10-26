जामिया में फिर तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, चुनाव की तारीख घोषणा की मांग

जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है. दरअसल, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रात 2:30 बजे छात्रों के पास आकर बात की गई और उसमें मांगे मानने का आश्वासन भी दिया गया. इसके बाद छात्रों ने जश्न भी मनाया. लिखित में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीजें सामने आईं उसके बाद कुछ ही देर में वह जश्न वापस प्रदर्शन में बदल गया. छात्रों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रात ढाई बजे बात करना बहुत जल्दबाजी थी, कन्फ्यूजन हुआ था. लेकिन हमें यूनियन चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा भी एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए. फिर एक बार छात्रों ने गेट नंबर 7 कैंपस के अंदर हल्ला बोल शुरू किया.

जामिया की छात्राओं ने कैंपस के अंदर से नारेबाजी की. जामिया प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे. महिला पुलिस बल ने छात्राओं को मौके से हटाया. जामिया के छात्रों ने बताया कि प्रदर्शन और भूख हड़ताल अब भी जारी है. उनकी मांग है कि समयबद्ध तरह से बताया जाए कि कब तक बनेगा संविधान और छात्र संघ चुनाव का आयोजन कब होगा.

कुछ कुछ देर में अंदर मौजूद स्टूडेंट नारेबाजी कर रहे हैं. उनका समर्थन करने के लिए स्टूडेंट्स कैंपस के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं. दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे भी लगे.

यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रसंघ चुनाव के साथ 3 प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज सुबह करीब साढ़े चार बजे रजिस्ट्रार ऑफिस ने लिखित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि छात्रसंघ का चुनाव संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद कराया जाएगा. हांलाकि संविधान कब तैयार होगा, उसे मंजूरी कब मिलेगी, इसकी तारीख साफ नहीं की गई है. इस नोटिफिकेशन को लेकर तमाम छात्र संगठन नाराज दिख रहे हैं.

आरोप है कि रात में करीब ढाई बजे उन्हें उठाया गया. जामिया प्रशासन ने उनसे बात की और उनसे जबरन नोटिफिकेशन पर दस्तखत कराए गए. छात्रों का आरोप है कि नोटिफिकेशन पर दस्तखत कराने के दौरान उनसे कुछ और कहा गया और नोटिफिकेशन में कुछ अलग लिखा है. इसकी वजह से अब NSUI जैसे छात्र संगठन ने इसे रिजेक्ट करने की बात कही और अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया.

AIMIM का बड़ा ऐलान, जामिया छात्र संघ चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार