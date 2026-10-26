Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया में फिर तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, चुनाव की तारीख घोषणा की मांग

जामिया में फिर तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, चुनाव की तारीख घोषणा की मांग

प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव कब होंगे इसकी तारीख की घोषणा हो. जब तक तारीख की घोषणा नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है. दरअसल, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रात 2:30 बजे छात्रों के पास आकर बात की गई और उसमें मांगे मानने का आश्वासन भी दिया गया. इसके बाद छात्रों ने जश्न भी मनाया. लिखित में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीजें सामने आईं उसके बाद कुछ ही देर में वह जश्न वापस प्रदर्शन में बदल गया. छात्रों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रात ढाई बजे बात करना बहुत जल्दबाजी थी, कन्फ्यूजन हुआ था. लेकिन हमें यूनियन चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा भी एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए. फिर एक बार छात्रों ने गेट नंबर 7 कैंपस के अंदर हल्ला बोल शुरू किया.

जामिया की छात्राओं ने कैंपस के अंदर से नारेबाजी की. जामिया प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे. महिला पुलिस बल ने छात्राओं को मौके से हटाया. जामिया के छात्रों ने बताया कि प्रदर्शन और भूख हड़ताल अब भी जारी है. उनकी मांग है कि समयबद्ध तरह से बताया जाए कि कब तक बनेगा संविधान और छात्र संघ चुनाव का आयोजन कब होगा.

कुछ कुछ देर में अंदर मौजूद स्टूडेंट नारेबाजी कर रहे हैं. उनका समर्थन करने के लिए स्टूडेंट्स कैंपस के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं. दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे भी लगे.

यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रसंघ चुनाव के साथ 3 प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज सुबह करीब साढ़े चार बजे रजिस्ट्रार ऑफिस ने लिखित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि छात्रसंघ का चुनाव संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद कराया जाएगा. हांलाकि संविधान कब तैयार होगा, उसे मंजूरी कब मिलेगी, इसकी तारीख साफ नहीं की गई है. इस नोटिफिकेशन को लेकर तमाम छात्र संगठन नाराज दिख रहे हैं.

आरोप है कि रात में करीब ढाई बजे उन्हें उठाया गया. जामिया प्रशासन ने उनसे बात की और उनसे जबरन नोटिफिकेशन पर दस्तखत कराए गए. छात्रों का आरोप है कि नोटिफिकेशन पर दस्तखत कराने के दौरान उनसे कुछ और कहा गया और नोटिफिकेशन में कुछ अलग लिखा है. इसकी वजह से अब NSUI जैसे छात्र संगठन ने इसे रिजेक्ट करने की बात कही और अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया. 

AIMIM का बड़ा ऐलान, जामिया छात्र संघ चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार

Published at : 26 Oct 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Jamia Millia Islamia DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
AIMIM का बड़ा ऐलान, जामिया छात्र संघ चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार 
AIMIM का बड़ा ऐलान, जामिया छात्र संघ चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार 
दिल्ली NCR
राहुल गांधी की रैली से दिल्ली में 4000 करोड़ के नुकसान का दावा, BJP का हमला
राहुल गांधी की रैली से दिल्ली में 4000 करोड़ के नुकसान का दावा, BJP का हमला
दिल्ली NCR
जामिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर CJP के सौरव दास का बड़ा आया बयान, जानें क्या कहा?
जामिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर CJP के सौरव दास का बड़ा आया बयान, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5 दिन बाकी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
दिल्ली SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5 दिन बाकी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को SC में चुनौती, ASG ने बताया क्यों जरूरी है?
अयोध्या में आवास योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को SC में चुनौती, ASG ने बताया क्यों जरूरी है?
बिहार
अनंत सिंह की पत्नी पर अब सरकार का एक्शन, बंगला खाली करने का नोटिस
अनंत सिंह की पत्नी पर अब सरकार का एक्शन, बंगला खाली करने का नोटिस
विश्व
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
क्रिकेट
अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2 खिलाड़ी बाहर; स्मिथ पर संशय
अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, 2 खिलाड़ी बाहर; स्मिथ पर संशय
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
'महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे', याचिका पर SC का नोटिस, कहा- 'जरूरी होगा तो...'
Home Tips
Gas Stove Warning Signs: खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget