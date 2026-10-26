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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुझे बहुत खुशी है', उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी पर सुरेश राठौर की बेटी की प्रतिक्रिया

'मुझे बहुत खुशी है', उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी पर सुरेश राठौर की बेटी की प्रतिक्रिया

पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की शिकायत पर पुलिस ने उर्मिला सनावर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस गिरफ्तारी पर दीपिका राठौर का रिएक्शन सामने आया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 26 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की शिकायत पर पुलिस ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है. उर्मिला सनावर पर पूर्व विधायक की बेटी दीपिका राठौर ने सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी, मानहानि, 5 करोड़ रुपये की मांगने और  और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी के बाद दीपिका राठौर का रिएक्शन सामने आया है.

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर ने कहा कि "परसों उन्होंने (उर्मिला सनावर) मुझे फोन किया और कहा कि एक 'रविदास पीठ' है, जिसे मुझे अपने पिता से कहकर उनके नाम करवा देना चाहिए." दीपिका राठौर के मुताबिक, उर्मिला सनावर ने यह भी मांग की है कि मैं अपने पिता से उनके लिए 5 करोड़ रुपये नकद दिलवाऊं.उन्होंने यह मांग रखी और धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, तो वह मुझे मरवा देंगी."

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उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोलीं दीपिका राठौर?

उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी पर दीपिका राठौर ने कहा कि, "मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड पुलिस ने मेरी शिकायत को तुरंत सुना और फौरन कार्रवाई की, क्योंकि ऐसी कार्रवाई जरूरी थी. चाहे वह मेरे जैसी कोई महिला हो, कोई अन्य महिला हो या कोई पुरुष—अगर किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव होता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए."

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी ने यह भी बताया है कि, जब ​​वह (उर्मिला सनावर) पहली बार हमसे मिली थीं, तब तक वह अपने ही बच्चों के खिलाफ भी मामले दर्ज करवा चुकी थीं, और उन्होंने कई अन्य लोगों के खिलाफ भी केस किए हुए हैं. उनके खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज हैं..."

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

पुलिस ने पीड़िता दीपिका राठौर की शिकायत पर रानीपुर कोतवाली में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 308(5), 308(7), 79, 356(3) और 356(2) के साथ स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4/10 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS Urmila Sanawar
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