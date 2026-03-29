मां कौशल्या पर कथित आपत्तिजनक बयान पर बढ़ा विवाद, अयोध्या के संतों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

रामनगरी अयोध्या में भगवान की श्रीराम की माता कौशल्या को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान पर विवाद गहराता जा रहा है. माता कौशल्या को लेकर समाजवादी पार्टी नेता के बयान पर अब संतों में आक्रोश देखने मिल रहा है, संतों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. साथ ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम की माता कौशल्या को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान मामले पर संतों में आक्रोश है. इस मामले में जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कड़ा विरोध जताते हुए अयोध्या कोतवाली में एक तहरीर दी है. उन्होंने सपा नेता यदुनंदन लाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. जगतगुरु परमहंसाचार्य ने यह भी कहा है कि इस मामले में केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है, हिंदू भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

सपा नेता के बयान से नाराज हैं जगतगुरु परमहंसाचार्य

आपको बता दें कि जगतगुरु परमहंसाचार्य ने हरदोई के समाजवादी पार्टी नेता यदुनंदन लाल के बयान से बेहद नाराज हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भगवान श्रीराम की माता पर अमर्यादित टिप्पणी कर धार्मिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

पार्टी ने संबंधित नेता को किया निष्कासित

हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कार्रवाई करते हुए संबंधित नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन परमहंसाचार्य इससे संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने साफ कहा कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

परमहंसाचार्य ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में कठोर कदम उठाए जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे. फिलहाल, इस मामले में विवाद गहराता जा रहा है, अब देखने वाली बात यह होगी कि यह विवाद कब थमेगा.