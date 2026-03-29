मिडिल ईस्ट युद्ध का जिक्र कर अग्निवीर योजना पर गरजे अखिलेश यादव, कहा- फौज आगे बढ़कर...

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उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्धनगर के दादरी में समाजवादी पार्टी की रैली में सपा चीफ अखिलेश यादव ने अग्निवीरा का मुद्दा उठाया. मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का संदर्भ देते हुए अखिलेश ने कहा कि तकनीक से कोई कितना भी लड़ ले लेकिन जमीन पर फौज ही आगे बढ़कर कब्जा करती है. यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि हम लोग अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं.

कन्नौज सांसद ने पश्चिम एशिया के युद्ध के संदर्भ में कहा कि जो लोग कहते हैं कि तकनीक से लड़ाई लड़ी जाती है, हवाई जहाज से लड़ाई लड़ी जाती है. महंगे-महंगे हवाई जहाज खरीदे. महंगी महंगी मशीने खरीद लीं लेकिन हाल फिलहाल में जो लड़ाई हो रही है उसमें तकनीक का कितने बड़े पैमान पर इस्तेमाल हो रहा है.

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अग्निवीर को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म करेंगे- अखिलेश

उन्होंने तकनीक से कितनी भी लड़ाई लड़ी जाए लेकिन जमीन का कब्जा तभी होता है जब फौज आगे बढ़ती है. इसलिए यह जो व्यवस्था आई है जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा हम अग्निवीर को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर देंगे.

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समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि BJP सरकार ने जमीन तो ले ली होगी, लेकिन आपको बाज़ार दर पर मुआवजा नहीं दिया गया. मैं किसान भाइयों से कह रहा हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, अगर हम कभी भी किसी विकास कार्य के लिए किसानों की जमीन लेंगे, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें बाज़ार दर के हिसाब से ही कीमत मिले. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यहां के लोगों और उनके पूर्वजों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया है.