Ayodhya News: शादी सीजन के बीच गैस किल्लत से लोग परेशान, 'नो एक्स्ट्रा एलपीजी' नोटिस से हंगामा

रामनगरी अयोध्या में शादी-ब्याह के सीजन के बीच एलपीजी गैस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से जारी एक नोटिस ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. नोटिस में साफ लिखा गया है कि शादी और घरेलू समारोहों के लिए गैस सिलेंडर की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जाएगी. साथ ही लोगों से कहा गया है कि सिर्फ घरेलू जरूरत पूरी न होने पर ही कार्यालय से संपर्क करें.

शादी के पीक सीजन में गैस की मांग अचानक बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई उसी हिसाब से नहीं बढ़ पाई. लोगों का कहना है कि गैस बुकिंग के बाद भी 8-10 दिन तक सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे घरों के साथ-साथ शादी वाले परिवारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगहों पर लोग मजबूरी में महंगे दामों पर गैस का इंतजाम कर रहे हैं.

कांग्रेस का प्रदर्शन, नेताओं पर पक्षपात का आरोप

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस का आरोप है कि आम जनता को गैस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि नेताओं और विधायकों के कार्यक्रमों में सैकड़ों सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

पार्टी ने मांग की है कि शादी-विवाह जैसे जरूरी आयोजनों के लिए अलग से गैस की व्यवस्था की जाए. इस संबंध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है.

प्रशासन ने दी सफाई

वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश मिश्रा का कहना है कि फिलहाल गैस एजेंसियों में करीब एक हफ्ते का बैकलॉग चल रहा है. जैसे ही डीएसी नंबर जारी होता है, उसी के अनुसार घर-घर सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्थिति सामान्य कर दी जाएगी.

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब हर साल शादी के सीजन में गैस की मांग बढ़ती है, तो क्या प्रशासन को पहले से इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? फिलहाल आम जनता परेशानी झेल रही है और इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है.