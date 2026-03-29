यूपी: मऊ में भीषण सड़क हादसा, अयोध्या से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पेड़ से टकराई, 40 लोग घायल

अयोध्या से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए रात का सफर भारी पड़ गया. मऊ जिले में उनकी बस एक पेड़ से टकरा गई, जिससे करीब 40 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह घटना मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा-मुबारकपुर मार्ग पर रात करीब 1:30 बजे हुई. श्रद्धालुओं से भरी बस अयोध्या से बलिया लौट रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला.

चीख-पुकार के बीच ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा

हादसे के बाद बस में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए. स्थानीय लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकालने में मदद की और तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.

घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगापुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल मऊ रेफर कर दिया गया. घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं. कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है.

यज्ञ से लौट रहे थे श्रद्धालु

जानकारी के मुताबिक, ये सभी श्रद्धालु 20 मार्च से 28 मार्च तक अयोध्या में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होकर अपने घर बलिया लौट रहे थे. यात्रा के दौरान ही यह दर्दनाक हादसा हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. हादसे की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है. वहीं, भाजपा के जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.