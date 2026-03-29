हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे..., मैनपुरी में महिला के खाते में आए 10 करोड़ रुपये, परिवार है परेशान
Mainpuri News In Hindi: रीता देवी के बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते में अचानक 9 करोड़ 99 लाख 49 हजार 588 रुपये जमा हो गए. रीता देवी उस वक्त खेत में काम कर रही थीं, बैंक का मैसेज मिला तो वह हैरान रह गई.
उत्तर प्रदेश के मैनपुर जनपद के बिछवा इलाके के गांव देवगंज में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां रहने वाली रीता देवी के बैंक ऑफ़ इंडिया के बचत खाते अचानक 10 करोड़ रुपए आ गए. मोबाइल में इतनी राशि जामा होने का मैसेज देखते ही उसके होश उड़ गए और फौरन महिला बैंक पहुंची और बैंक अधिकारियों को जानकारी दी. जिसके बाद जांच शुरू कर दी गयी है.
रीता देवी के बैंक खाते में इतनी बड़ी रकम की खबर जंगल में आग की तरह फैल गयी. उसके बेटे ने एटीएम में बैलेंस चेक करने का वीडियो भी बनाया जो देखते ही देखते वायरल हो गया. परिवार ने इसे कोई गलती बताकर बैंक को सूचना देना बेहतर समझा.
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम देवगंज की रहने वाली रीता देवी के बैंक ऑफ इंडिया, सुल्तानगंज शाखा के बचत खाते में अचानक 9 करोड़ 99 लाख 49 हजार 588 रुपये (लगभग 10 करोड़) जमा हो गए. रीता देवी उस वक्त खेत में काम कर रही थीं, बैंक का मैसेज मिला तो वह हैरान रह गई. पहले खाते में सिर्फ 45 हजार रुपये थे. शक होने पर महिला ने अपने बेटे के साथ एटीएम जाकर बैलेंस चेक किया. स्क्रीन पर करोड़ों की राशि देखकर परिवार के होश उड़ गए. बेटे ने मोबाइल से बैलेंस चेक करने का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
रीता देवी ने बताया कि उन्हें पहले मैसेज पर यकीन नहीं हुआ, फिर बेटे के साथ एटीएम पर जाकर बैलेंस चेक किया, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे. उधर बेटे ने कहा ईमानदारी से रहना ठीक है. हमें डर लग रहा है, बैंक अधिकारी जल्दी इसका निवारण करें.
बैंक अधिकारियों को दी सूचना
चूंकि रीता देवी और उनका परिवार खेती-बाड़ी करता है. उन्हें डर सता गया औन्होने इस मामले में बैंक अधिकारियों को सूचना दी. जिस पर अब यह जांच की जा रही है कि यह रकम गलती से आई है या कुछ और है.
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Source: IOCL