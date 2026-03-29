उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कथित कमी और जमाखोरी को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, "मैं सोच रहा था कि डिप्टी सीएम क्या-क्या हो सकते हैं. आज के जमाने में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय भी हो सकते हैं. उन्हें एक काम करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि किसी को सिलेंडर की जरूरत हो तो वे उपलब्ध करा सकें."

उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा, "सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर का भंडारण अगर किसी ने किया है, तो डिप्टी सीएम ने खुद किया होगा या फिर बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पर जमाखोरी कर रखी होगी. तभी तो वे कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है."

अखिलेश यादव ने मीडिया और जमीनी हालात का हवाला देते हुए कहा, "कैमरे झूठ नहीं बोल सकते. एक बार को आप किसी के प्रभाव में आकर गलत टिप्पणी कर सकते हैं, गलत बात कह सकते हैं, लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलते. कैमरा जो देखता है, वही रिकॉर्ड करता है. एक तरह से ये नई आंखें हैं, नए जमाने की आंखें हैं."

उन्होंने दावा किया कि वास्तविक स्थिति सरकार के दावों से अलग है और इसे कोई भी व्यक्ति खुद जाकर देख सकता है.

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें

जमीनी हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "आप किसी भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी पर चले जाइए, बड़े पैमाने पर लोग लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं. कुछ लोग रात भर रुके रहते हैं या इंतजार करते हैं कि कैसे गाड़ी में पेट्रोल या डीजल मिल जाए."

'झूठ मत बोलिए, जनता सीधी है'

सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "जब देश के प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, तब उनके नीचे के नेता झूठ बोल रहे हैं. मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, सबके बयान अलग हैं. इनके लोग इनके इशारे पर आप लोगों के माध्यम से झूठ फैलवा रहे हैं."

उन्होंने जनता का जिक्र करते हुए कहा, "कम से कम सच बोलना चाहिए. देश की जनता बहुत भोली-भाली और सीधी है. अगर आपके पास गैस नहीं है, तो लोग कंडे, लकड़ी या कोयले का इंतजाम कर लेंगे और खाना बना लेंगे, लेकिन आप झूठ मत बोलिए."

उन्होंने आगे कहा, "अगर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीज़ल और गैस सिलेंडर का भंडारण कहीं न कहीं किया गया है. यदि कमी नहीं है, तो फिर यह भंडारण किसके पास है? इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि यह सब कहां रखा गया है, उनके पास या उनके सहयोगियों के पास. इसलिए उन्हें चाहिए कि वे आगे आकर लोगों को ये सभी चीजें उपलब्ध कराएं."

मानवाधिकार और न्यायालय का भी जिक्र

उन्होंने कानून-व्यवस्था और मानवाधिकार के मुद्दों को भी उठाया और कहा, "यह स्वाभाविक है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा, तो कोई न कोई आवाज उठाएगा. ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी सरकार को कई बार नोटिस जारी किए हैं. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी समय-समय पर सरकार और उसके अधिकारियों पर गंभीर टिप्पणियां की हैं. आरोप हैं कि कई लोगों की जान गई है और हजारों फर्जी एनकाउंटर हुए हैं. इन सब मामलों में कभी न कभी कानूनी कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि कोई न कोई सब देख रहा है."